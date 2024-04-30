Схрон наркотических веществ на $500 тысяч обнаружен в Кыргызстане

Госкомитетом нацбезопасности КР в одном из гаражных кооперативов Бишкека обнаружен схрон химических средств, являющихся реагентами наркотического препарата мефедрон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

По данным спецслужбы, изъято более 300 кг химических средств в виде порошка и около 360 литров в жидком виде. Одним из изъятых веществ является синтетический наркотик Альфа-PVP (Альфа-пирролидинопентиофенон), а другие - компонентами синтетического наркотика мефедрон.

По предварительной оценке, из изъятых веществ получилось бы более 10 кг мефедрона или свыше 10 тысяч доз, сумма при реализации которых составила около 500 тысяч долларов США.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному хранению наркотических средств.