Закладчика с тысячей доз синтетических наркотиков задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержан 24-летний гражданин Кыргызстана, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков на территории столицы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МВД КР, задержанный является жителем Иссык-Атинского района, 2000 г.р., который систематически занимался сбытом синтетических наркотиков на территории Бишкека. Указанное лицо расфасовывал и закладывал синтетические наркотики на территории курируемого Первомайского района, ежедневно приезжая в столицу и контролируя крупные закладки в центре города.

При досмотре у задержанного обнаружено и изъято более 20 термоусадок готового сырья, из автомашины изъяты 29 штук термоусадок. Общее количество изъятых НПВ составило 49 штук. Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются психотропным препаратом Альфа-ПВП.

Кроме того, правоохранительными органами на окраине Бишкека установлен еще один крупный схрон в виде 30 термоусадок (весом 1 грамм каждая), содержащие мефедрон. Всего изъято более 1 тысячи доз.

Согласно законодательству Кыргызстана, лица, достигшие 14 лет, несут полную уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Срок наказания составляет от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.