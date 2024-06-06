РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:23, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Закладчика с тысячей доз синтетических наркотиков задержали в Бишкеке

    Закладчик с тысячей доз синтетических наркотиков задержан в Бишкеке
    Фото: кадр из видео МВД КР

    В Бишкеке задержан 24-летний гражданин Кыргызстана, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков на территории столицы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МВД КР, задержанный является жителем Иссык-Атинского района, 2000 г.р., который систематически занимался сбытом синтетических наркотиков на территории Бишкека. Указанное лицо расфасовывал и закладывал синтетические наркотики на территории курируемого Первомайского района, ежедневно приезжая в столицу и контролируя крупные закладки в центре города.

    При досмотре у задержанного обнаружено и изъято более 20 термоусадок готового сырья, из автомашины изъяты 29 штук термоусадок. Общее количество изъятых НПВ составило 49 штук. Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются психотропным препаратом Альфа-ПВП.

    Кроме того, правоохранительными органами на окраине Бишкека установлен еще один крупный схрон в виде 30 термоусадок (весом 1 грамм каждая), содержащие мефедрон. Всего изъято более 1 тысячи доз.

    Согласно законодательству Кыргызстана, лица, достигшие 14 лет, несут полную уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Срок наказания составляет от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Кыргызстан Мировые новости Наркомагазины
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!