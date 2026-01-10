Нападения и угрозы в школах привели к забастовке учителей в Манчестере

Члены профсоюза учителей NASUWT, работающие в начальных школах Lily Lane Primary School и Ravensfield Primary School в английском Манчестере, проводят девятидневную забастовку. Причиной акции протеста стали регулярные проявления агрессии со стороны учащихся и отсутствие действенных мер школьного руководства.

В Lily Lane Primary School, как утверждают учителя, нападения на сотрудников и учеников происходят практически каждый день. При этом администрация школы, по их словам, не выстроила четкую и работающую систему реагирования на агрессивное поведение: правила поведения либо отсутствуют, либо не применяются на практике.

Особую обеспокоенность педагогов вызывает ситуация с детьми, имеющими особые потребности. Речь идет об учениках с серьезными поведенческими, эмоциональными или психическими нарушениями, которым требуется индивидуальный подход, помощь специалистов и дополнительные ресурсы. Однако, по словам учителей, образовательное учреждение не обеспечивает таких условий.

Представители профсоюза отмечают, что педагоги остались фактически один на один с проблемой агрессии в классах. Учителя, которые открыто говорили о происходящем и требовали изменений, сталкивались с давлением со стороны руководства — их отстраняли от работы или не продлевали трудовые договоры.

Аналогичные проблемы, как заявляют участники забастовки, существуют и в Ravensfield Primary School. Здесь педагоги сообщают, что ученики кусаются, бьют ногами и руками, плюются в сотрудников, бросают мебель, а в отдельных случаях приносят в школу ножи.

Агрессивное поведение учащихся неоднократно приводило к закрытию классов. В некоторых ситуациях дети забирались на верхние этажи или слонялись по школе во время уроков. При этом реакция администрации, по словам учителей, ограничивалась запиранием противопожарных дверей вместо принятия системных мер безопасности.

Школа не проводит оценку возможных рисков, не принимает действенных мер для защиты сотрудников и учеников, а учителя остаются без поддержки при работе с агрессивным и угрожающим поведением учащихся.

