    20:04, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Проверки «учителей-блогеров» начали в Турции

    Министерство национального образования Турции усилило контроль за активностью педагогов в социальных сетях, ссылаясь на нормы профессиональной этики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: milliyet.com.tr

    Ведомство инициировало проверки в отношении учителей, которые ведут активную деятельность в социальных сетях и имеют значительную аудиторию. Поводом стало недовольство граждан контентом отдельных педагогов-инфлюенсеров.

    Как оказалось, некоторые публикации и видеоматериалы отдельных преподавателей не соответствуют профессиональным и этическим стандартам, предъявляемым к представителям педагогического сообщества. В министерстве подчеркивают, что поведение учителей в публичном цифровом пространстве должно быть примером для учащихся.

    Более того, согласно Закону о педагогической профессии Турции, учителя и административные работники учебных заведений могут делиться изображениями учеников только с разрешения их родителей. Работники, которые в нарушение правил делятся аудио- или видеоматериалами, касающимися учеников или учебного процесса, могут получить выговор. Дисциплинарное взыскание остается в личном деле преподавателя в течение 5 лет.

    Проверки направлены на оценку соблюдения служебной этики и действующих регламентов. В ведомстве отмечают, что речь не идет о полном запрете активности в соцсетях, однако образовательный статус педагога накладывает дополнительные обязательства.

    Ранее мы писали о том, что с нового учебного года в Турции могут вступить в силу новые школьные правила – без звонков, «особых» классов и с акцентом на экологию и равные возможности.

