Проверки «учителей-блогеров» начали в Турции

Ведомство инициировало проверки в отношении учителей, которые ведут активную деятельность в социальных сетях и имеют значительную аудиторию. Поводом стало недовольство граждан контентом отдельных педагогов-инфлюенсеров.

Как оказалось, некоторые публикации и видеоматериалы отдельных преподавателей не соответствуют профессиональным и этическим стандартам, предъявляемым к представителям педагогического сообщества. В министерстве подчеркивают, что поведение учителей в публичном цифровом пространстве должно быть примером для учащихся.

Более того, согласно Закону о педагогической профессии Турции, учителя и административные работники учебных заведений могут делиться изображениями учеников только с разрешения их родителей. Работники, которые в нарушение правил делятся аудио- или видеоматериалами, касающимися учеников или учебного процесса, могут получить выговор. Дисциплинарное взыскание остается в личном деле преподавателя в течение 5 лет.

Проверки направлены на оценку соблюдения служебной этики и действующих регламентов. В ведомстве отмечают, что речь не идет о полном запрете активности в соцсетях, однако образовательный статус педагога накладывает дополнительные обязательства.

