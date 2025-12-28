Нападение с ножом в метро Парижа: подозреваемый арестован

Полиция арестовала подозреваемого около семи вечера в Валь-д’Уазе на окраине Парижа.

Мужчина скрылся после того, как совершил три нападения с ножом в парижском метро между 16:15 и 16:45 на станциях Arts et Métiers, République и Opéra.

Три женщины получили легкие ранения.

По данным прокуратуры Парижа, полиция определила геолокацию телефона подозреваемого, чтобы арестовать его.

В пресс-релизе министерства внутренних дел сообщается, что у подозреваемого в нападении «малийское гражданство» и он «находится на нелегальном положении». Мужчина уже был задержан в январе 2024 года «за грабеж при отягчающих обстоятельствах и сексуальное насилие».

Подозреваемый был освобожден из-под стражи в июле прошлого года и обязан был покинуть территорию Франции.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес «сожалеет, что не удалось успешно депортировать подозреваемого». Из-за отсутствия действительных документов, удостоверяющих личность, и консульского пропуска мужчина был отпущен под домашний арест.