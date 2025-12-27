РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:37, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Три женщины получили ранения в метро Парижа

    Мужчина напал на женщин на трех станциях метро. Подозреваемого уже задерживали ранее за порчу имущества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Мужчина устроил серию нападений с ножом в метро Парижа
    Фото: The AP. All rights reserved

    По данным правоохранительных органов, атаки произошли в промежутке с 16:15 до 16:45 на станциях Arts-et-Métiers, République и Opéra. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

    Подозреваемого удалось оперативно установить с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний мужчина, ранее известный полиции.

    Его местонахождение было определено по сигналу мобильного телефона — задержание прошло в городе Сарсель. Как уточнили в прокуратуре Парижа, ранее он уже привлекался к ответственности за порчу имущества.

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил слаженную работу и быструю реакцию сотрудников полиции, благодаря которым подозреваемый был оперативно задержан. Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего уточняются.

    Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в поезде в Англии — инцидент произошел недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир. 

    Британский премьер-министр Кир Стармер сделал заявление касательно случившегося.

    Жанар Альжанова
    Автор
