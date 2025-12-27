Три женщины получили ранения в метро Парижа
Мужчина напал на женщин на трех станциях метро. Подозреваемого уже задерживали ранее за порчу имущества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
По данным правоохранительных органов, атаки произошли в промежутке с 16:15 до 16:45 на станциях Arts-et-Métiers, République и Opéra. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемого удалось оперативно установить с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний мужчина, ранее известный полиции.
Его местонахождение было определено по сигналу мобильного телефона — задержание прошло в городе Сарсель. Как уточнили в прокуратуре Парижа, ранее он уже привлекался к ответственности за порчу имущества.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил слаженную работу и быструю реакцию сотрудников полиции, благодаря которым подозреваемый был оперативно задержан. Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего уточняются.
