Нападение с ножом на фестивале в Германии: подозреваемый задержан

Полиция Германии задержана мужчину, которого подозревают в убийстве троих человек и нанесении ран еще восьмерым на городском празднике в Золингене вечером пятницы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

— Человек, которого мы искали весь день, только что был задержан, — сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Рэул. Он не привел иных подробностей.

Издания Bild и Spiegel пишут, что подозреваемый, чья одежда была в грязи и пятнах крови, сам сдался властям.

Ранее группировка «Исламское государство» (в РФ запрещена) взяла на себя ответственность за нападение в Золингене.

Заявление об ответственности ИГ было опубликовано в телеграм-каналах Amaq, которое называет себя «информационным агентством», но на практике является основным каналом трансляции обращений «Исламского государства».

Обычно, однако, подобные заявления публикуются тогда, когда точно известно, что нападавший мертв.

Власти ранее сообщали о задержании двух других подозреваемых по этому делу. О втором аресте стало известно вечером в субботу, он последовал за полицейской операцией в центре размещения беженцев, передает Reuters со ссылкой на полицию. В полиции отказались раскрыть какие-либо подробности о самом подозреваемом или его или ее связи с нападением на толпу людей в Золингене.

Ранее в рамках этого дела был арестован 15-летний подросток. Полиция считает, что он мог заранее знать о готовящемся нападении.

Он был арестован после того, как две женщины услышали его разговор по телефону, в котором он обсуждал произошедшее, и сообщили в полицию.

Самому нападавшему удалось скрыться с места преступления, и найти его по горячим следам полиции не удалось из-за возникшей паники.

Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания города. Золинген расположен на западе Германии, в 25 км от Дюссельдорфа, население города составляет 160 тысяч человек.

Согласно заключению судмедэкспертов, нападавший целенаправленно бил в шею жертв, все его удары были вывырены и точны.

В субботу полиция Золенгена провела пресс-конференцию и сообщила следующее:

Вблизи места преступления обнаружены несколько ножей, один из них может принадлежать нападавшему

Мотивы нападения неизвестны, полиция не исключает террористический мотив, других очевидных мотивов следователи не видят. Пострадавшие, по всей видимости, не были знакомы с нападавшим.

Четверо из восьми раненых борются за жизнь, их состояние крайне тяжелое.

Жертвами нападения стали двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина.

Местных жителей после случившегося просили не выходить на улицу без крайней нужды.

Бургомистр Золингена Тим Курцбах написал в фейсбуке, что горожане пребывают в «шоке, ужасе и глубокой скорби».

- Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненых, — написал Курцбах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко шокирована жестоким нападением в Золингене, побладарила полицию, занимающуюся поиском преступника, и призвала как как можно скорее установить мотивы нападавшего.