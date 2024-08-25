Нападение с ножом на фестивале в Германии: задержан 15-летний подросток из Кыргызстана

В связи с атакой на городском празднике в Золингене, на западе Германии, задержан 15-летний подросток, однако сам нападавший мужчина до сих пор не пойман, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

По информации издания Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев. Как утверждают журналисты, он мог говорить с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении. Der Spiegel пишет, что подросток отказывается давать показания.

Сообщается, что некий человек говорил с ним перед преступлением о своих планах, которые «соответствуют» атаке в Золингене. Этот разговор услышал свидетель, который связался с полицией.

Полиция продолжает поиски мужчины, который вечером 23 августа напал с ножом на гостей фестиваля в немецком городе Золинген. По данным правоохранителей, работа продолжается по всей земле Северный Рейн-Вестфалия и по всей Германии, ведутся «расширенные поисковые мероприятия». Следователи полагают, что убийца действовал в одиночку.

По данным BILD, сегодня днём ​​следователям удалось обнаружить нож примерно в 200 метрах от места преступления — возможно, именно это оружие использовалось при атаке. Находка оружия может позволить полиции сделать выводы о возможном маршруте побега преступника.

В настоящее время проходит пресс-конференция полиции в связи с произошедшим. Согласно заявлениям, сделанным в ходе пресс-конференции, следователи продолжают выяснять мотивы преступника. Однако в настоящее время они не видят других мотивов, кроме терроризма, заявил старший прокурор Маркус Касперс.

По словам главы полиции земли Северный Рейн-Вестфалия Торстена Фляйсса, до сих пор нет чётких изображений преступника, которые можно было бы использовать в целях поиска. В ответ на вопрос журналиста, представители полиции ответили, что на мероприятии не было специализированной системы видеонаблюдения. Кроме того, не было организовано «зоны запрета оружия», которая даёт возможность полиции проводить проверки личности независимо от подозрений.

Полиция пока не готова опубликовать официальное описание внешности преступника, несмотря на уже произведённый опрос свидетелей. По словам представителей правоохранительных органов, описание преступника, которое недостаточно точно, скорее навредит поиску, чем поможет ему.