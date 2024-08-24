На посетителей фестиваля на западе Германии напали с ножом

Минимум трое людей погибли, еще четверо ранены в результате нападения неизвестного с ножом на празднующих день города в Золингене, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Празднование 650-летия города в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в пятницу, 23 августа, обернулось трагедией. В середине приуроченного к памятной дате «Фестиваля разнообразия» на одной из центральных площадей города на собравшихся напал неизвестный с ножом.

В результате нападения были убиты как минимум трое человек и еще четверо получили тяжелые ранения, сообщили в полицейском управлении Дюссельдорфа, в окружном подчинении которого находится Золинген.

Празднования, которые должны были продлиться до 25 августа, на данный момент отменены, а граждан попросили покинуть центральные районы города. Сообщается, что нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски.

- Сегодня вечером мы все в Золингене в шоке, ужасе и большой печали. Мы хотели вместе отпраздновать годовщину нашего города, а теперь нам приходится оплакивать погибших и раненых. Мое сердце разрывается от того, что на наш город было совершено нападение. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех, кто все еще борется за свою жизнь, — прокомментировал трагедию обербургомистр Золингена Тим Курцбах (Tim Kurzbach) на своей страничке в Facebook.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) сообщила о намерении ужесточить законодательство в сфере допустимой длины ножей, которые можно носить в общественных местах в ФРГ. По словам министра, под запрет должны попасть ножи с длиной лезвия более шести сантиметров.

- Это небольшой нож для фруктов, если вы куда-то путешествуете и хотите устроить пикник. Но это все, что вам нужно, - отмечала Фезер.

Призывы к ужесточению законов стали звучать после инцидента в Мангейме, когда 25-летний уроженец Афганистана напал на участников мероприятия антиисламского движения Pax Europa. В результате атаки были ранены несколько людей и убит полицейский, вмешавшийся в драку.

На фоне произошедшей в Мангейме трагедии в правительстве Германии также возобновилась дискуссия о возможной высылке беженцев из Сирии и Афганистана в страны их происхождения, если эти люди совершили преступления в ФРГ или придерживаются идей радикального исламизма. Эту инициативу критикуют гуманитарные организации, а также Левая партия.