«Исламское государство» взяло на себя ответственность за ножевой теракт на фестивале в Германии

Согласно заявлению Amaq, новостного канала террористической организации, исламист совершил нападение в качестве мести за «мусульман в Палестине», передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

- Нападавший на христианское собрание в городе Золинген в Германии вчера был солдатом Исламского государства, — говорится в сообщении канала.

По последним официальным данным немецких властей, преступник до сих пор не пойман. Однако стало известно, что полицейские из Командования специальных операций (SEK) штурмовали жильё для беженцев. По неподтверждённой первоначальной информации, был задержан сириец.

Сообщается, что один из раненых также сказал, что он «знал нападавшего из Золингена» и что он был посетителем местной мечети.

Как сообщалось ранее, нападение произошло поздно вечером 23 августа в городе Золинген (Северный Рейн-Вестфалия). В результате ножевой атаки три человека погибли, восемь получили ранения, пятеро из них ранены серьёзно.

В связи с атакой на городском празднике в Золингене задержан 15-летний подросток. По информации издания Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев.