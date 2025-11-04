Нападение на поезд в Англии: раненый железнодорожник борется за жизнь

Инцидент произошел на маршруте компании London North Eastern Railway (LNER). Во время движения пассажир напал с ножом на людей в вагоне. Несколько человек получили тяжелые ранения. Сотрудник железной дороги, который вмешался, чтобы защитить пассажиров, был тяжело ранен.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер сообщила, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.

— В то утро он вышел на работу, чтобы обслуживать пассажиров на этом поезде, и подверг себя опасности. Он пришел на работу и ушел оттуда героем. И есть люди, которые живы сегодня, благодаря его поступкам и его храбрости, — сообщила министр.

По информации британской транспортной полиции, задержаны двое подозреваемых. Один из них, 32-летний житель Питерборо, арестован по подозрению в покушении на убийство, второй был освобожден без обвинений.

Следователи не рассматривают произошедшее как теракт, но проверяют все версии, включая возможное психическое расстройство нападавшего. После инцидента усилены меры безопасности на железнодорожных маршрутах, а власти поблагодарили героя за проявленное мужество.

Ранее сообщалось, что один из свидетелей видел от шести до восьми раненых, а другой заявил, что число пострадавших могло достигать 12 человек.

Британский премьер-министр Кир Стармер сделал заявление касательно случившегося.