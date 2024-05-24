Нападение на медиков скорой в Алматы: озвучены подробности

В Алматы женщина напала на фельдшера скорой помощи и нанесла ей травмы. Подробности инцидента озвучили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео инцидента распространяется в соцсетях, на котором можно увидеть, как пьяная алматинка оскорбляет и нападает на одну из прибывших по вызову сотрудников «скорой».

По данным управления общественного здравоохранения города, 21 мая около 07:23 на пульт 103 поступил вызов, куда была направлена бригада скорой медицинской помощи подстанции №4. Со слов бригады, на месте вызова фельдшерами был осмотрен пациент, получивший травму руки двумя днями ранее.

По результатам осмотра, медики сообщили пациенту об отсутствии необходимости экстренной госпитализации, были даны рекомендации на амбулаторное лечение по месту прикрепления в поликлинику, на что женщина, находившаяся рядом, отреагировала крайне агрессивно.

- Агрессивное поведение выражалось в оскорблении медицинских работников нецензурной бранью и применении физической силы в результате которого, фельдшер получила травму. Более того, лица, находившиеся в квартире закрыли дверь на ключ и не выпускали прибывших медиков под угрозой физической расправы. Был вызван патруль 102, после чего медработники могли выйти из квартиры. В настоящее время, инициировано заявление в правоохранительные органы, процессуальное решение которого еще не вынесено, - прокомментировали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

В департаменте полиции отметили, что в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры.

- Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распитие спиртных напитков, нарушение тишины и проживание без регистрации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд, - добавили в пресс-службе департамента полиции города.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда медработники подвергаются нападениям во время исполнения своих служебных обязанностей. К примеру, осенью прошлого года в Алматинской области врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы жестоко избили родственники умершего пациента, а затем похитили тело покойного. Позже полиция задержала двух подозреваемых.

После этого Министерством здравоохранения были инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга.

Кроме этого, еще один резонансный случай произошел в начале года в Караганде. Тогда местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников.

В начале мая в районном суде Караганды началось слушание по делу об избиении водителя скорой помощи.

Также в прошлом году подросток избил костылем врача и угрожал пистолетом в детской больнице СКО.