Суд по избиению водителя «неотложки» проходит в Караганде

В Караганде в районном суде А. Бокейхана рассматривают уголовное дело по нападению на водителя скорой помощи. Суд транслировали в онлайн режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Началось слушание с того, что сторона защиты просила провести заседание в закрытом режиме. Однако, суд счел безосновательным проводить процесс за закрытыми дверями, и продолжил заседание в открытом режиме.

Как стало известно, адвокат потерпевшего ходатайствовал о проведении повторной судмедэксперизы, так как не согласен со степенью тяжести вреда здоровью водителя. До этого было объявлено, что потерпевший получил легкий вред здоровью.

На сегодняшнем заседании эксперт зачитал результат экспертизы.

— 22 апреля была проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. На основании данной судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего имелась закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга в остром периоде с субконъюнктивиальным кровоизлиянием, подкожной гематомой века левого глаза, ушибленная рана, закрытого многооскольчатого перелома костей носа со смещением, сопровождавшегося отсутствием носового дыхания с двух сторон, — сообщил эксперт.

Однако и в этот раз представитель потерпевшей стороны не был удовлетворен ответом судметэкспертизы, так как не были указаны сроки временной нетрудоспособности. По словам адвоката, согласно правилам и УК РК, признаками средней тяжести вреда является длительное расстройство здоровья и значительная утрата общей трудоспособности, превышающая 21 день. Как утверждает сторона обвинений, водитель неотложки лечился более 21 дня, к тому же ему сделали вторую операцию спустя полтора месяца.

Однако защитники обвиняемого не были согласны с данным ходатайством.

Несмотря на это, суд постановил удовлетворить ходатайство потерпевшего, и провести дополнительную экспертизу с привлечением всех необходимых специалистов, в том числе и неврапатолога.

Напомним, 27 января этого года на водителя «неотложки» напал проходивший мимо мужчина. После того как избил сотрудника медучреждения, он скрылся. Спустя некоторое время его обнаружили в одной из зимовок.