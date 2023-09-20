Подозреваемых в избиении медработников Талгарской больницы арестовали

Сотрудники полиции Алматинской области задержали двух подозреваемых, избивших врачей в Талгарской центральной районной больнице. Они водворены в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов сообщил, что утром 19 сентября в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступила информация о том, что в ЦРБ неизвестными были избиты 27-летний врач реаниматолог и 21-летний медицинский работник.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 106 части 2 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции Талгарского района были установлены и задержаны гражданин Ш. 1987 года рождения и гражданин Н. 1994 года рождения, - написал на своей странице в Instagram Бауржан Аленов.

В пресс-службе департамента полиции региона добавили, что подозреваемые в избиении медработников Талгарской больницы водворены в ИВС.

По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования. Согласно части 2 статьи 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции области. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению, - прокомментировали в пресс-службе-службе ДП.

Ранее сообщалось, что сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации ЦРБ, совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, а затем похитили тело покойного. Позже в Министерстве здравоохранения потребовали справедливого наказания для виновных.