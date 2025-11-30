Намибийский политик Адольф Гитлер в пятый раз победил на выборах

Ранее Уунона отказался от второго имени «Гитлер», которым его в детстве назвал отец. Политик объяснил, что это имя стало обременительным и постоянно вызывает ненужные ассоциации. Этот шаг он предпринял на фоне участия в очередных выборах в регионе, который в прошлом входил в состав германской колонии. Необычное имя политика давно создавало проблемы его репутации.

В интервью Namibian Broadcasting Corporation он отметил, что ему «неприятно» каждый раз подчеркивать, что не имеет никакого отношения к нацистской Германии и ее лидеру.

По словам Ууноны, использование СМИ его прежнего полного имени и публикация материалов с соответствующими изображениями объясняется стремлением к сенсациям. Он подчеркнул, что хочет окончательно оставить такие ассоциации в прошлом.

— Я не хочу, чтобы кто-либо связывал меня с именами, которые могут мешать моим политическим планам, — заявил политик.

Как отмечается, процедура смены имени в Намибии считается сложной: она требует веских причин, большого пакета документов, публикации объявлений в двух ежедневных газетах и размещения уведомления в официальном правительственном бюллетене.

Ранее сообщалось, что Адольф Гитлер Уунoна руководит округом с 2004 года, и в 2020 году его переизбрали с результатом почти 85 процентов.