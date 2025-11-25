РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Чиновник по имени Адольф Гитлер участвует в выборах в Намибии

    В Намибии в центре внимания оказался местный политик с именем Адольф Гитлер Уунoна, руководитель округа Омпундья, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Адольф Гитлер
    Фото: BILD

    Он подтвердил BILD, что будет участвовать в региональных выборах 26 ноября. Адольф Гитлер Уунoна руководит округом с 2004 года, и в 2020 году его переизбрали с результатом почти 85 процентов. 

    Давление на чиновника в последние годы только росло: жители жаловались на застой в развитии района и отсутствие инфраструктуры. Местная газета Namibian цитировала избирателя, который возмущался: «Мы платим ему не за то, чтобы он играл в карты на работе».

    Имя, вызывающее внимание по всему миру, Уунoна объясняет тем, что его отец просто не понимал исторического контекста. Он подчеркивает, что не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями и на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.

    Теги:
    Африка Имена Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Автор
