    05:42, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Намибийский политик Адольф Гитлер изменил свое имя в паспорте

    Адольф Гитлер Уунона, руководитель округа Омпундья в Намибии, изменил свое имя в паспорте, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Адольф Гитлер
    Фото: BILD

    Теперь его официальное имя — Адольф Уунона. Этот шаг он предпринял на фоне участия в очередных — уже четвертых — выборах в регионе, который в прошлом входил в состав германской колонии. Необычное имя политика давно создавало проблемы его репутации.

    По словам Ууноны, в детстве имя «Адольф Гитлер» казалось ему обычным, и только позже он осознал, кем был человек, носивший это имя.

    — Когда я был ребенком, это казалось обычным именем. Только позже я понял, что этот человек пытался подчинить себе весь мир. Я не имею никакого отношения ко всему этому. Я не стремлюсь к мировому господству, — отметил он.

    Политик также сообщил, что в быту его всегда называли просто Адольфом.

    — Моя жена зовет меня Адольф. Второе имя использовалось только в официальных документах — и теперь от него решено окончательно отказаться, — заявил Уунона.

    Процедура смены имени в Намибии считается сложной: она требует веских причин, большого пакета документов, публикации объявлений в двух ежедневных газетах и размещения уведомления в официальном правительственном бюллетене. Как отмечается, Уунона выполнил все требования.

    Ранее сообщалось, что Адольф Гитлер Уунoна руководит округом с 2004 года, и в 2020 году его переизбрали с результатом почти 85 процентов.

    Африка Имена Мировые новости
