Налоговую ставку снизили в нескольких районах Алматинской области

В ходе очередных сессий маслихатов в разных районах региона был рассмотрен вопрос о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, и депутаты поддержали соответствующие предложения.

В Жамбылском, Илийском, Карасайском районах и городе Конаев ставка снижена с 4% до 2%. В Енбекшиказахском, Талгарском и Уйгурском районах показатель уменьшен с 4% до 3%. Данная мера позволит сократить расходы субъектов малого и микробизнеса и повысить их оборотный капитал.

Новые ставки вступят в силу с 1 января 2026 года.

До этого в Алматы снизили налоговую ставку для малого бизнеса до 3%.

Напомним, пониженную ставку налогообложения для МСБ сохранят также в Астане.