    18:01, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Налоговую ставку снизили в нескольких районах Алматинской области

    В Алматинской области приняты решения по снижению ставки специального налогового режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги калькулятор
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    В ходе очередных сессий маслихатов в разных районах региона был рассмотрен вопрос о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, и депутаты поддержали соответствующие предложения.

    В Жамбылском, Илийском, Карасайском районах и городе Конаев ставка снижена с 4% до 2%. В Енбекшиказахском, Талгарском и Уйгурском районах показатель уменьшен с 4% до 3%. Данная мера позволит сократить расходы субъектов малого и микробизнеса и повысить их оборотный капитал.

    Новые ставки вступят в силу с 1 января 2026 года.

    До этого в Алматы снизили налоговую ставку для малого бизнеса до 3%.

    Напомним, пониженную ставку налогообложения для МСБ сохранят также в Астане.

    Камшат Абдирайым
    Автор
