    19:15, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы снизят налоговую ставку для малого бизнеса до 3%

    Депутаты маслихата Алматы единогласно поддержали предложение о снижении ставки по новому специальному налоговому режиму (СНР) для малого бизнеса до 3%, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Алматы

    Решение принято в рамках вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году, который устанавливает базовую ставку в 4% и позволяет регионам корректировать ее в диапазоне 2-6%.

    Как пояснил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев, сохранение ставки на уровне 3% позволит смягчить дополнительную нагрузку на предпринимателей. Сегодня подавляющее большинство субъектов малого бизнеса в Алматы работает по действующему упрощенному режиму со ставкой 3%, и ее повышение могло бы негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний.

    Фото: акимат Алматы

    Особенно чувствительны к налоговым изменениям предприятия B2C-сегмента — магазины шаговой доступности, сервисные центры, салоны, ремесленные мастерские. В условиях новых ограничений, при которых бизнес на общеустановленном режиме не сможет относить на вычет товары и услуги, приобретенные у компаний на СНР, возникает риск сокращения партнерских цепочек. Поддержание ставки на уровне 3% призвано сохранить конкурентоспособность малого и микробизнеса Алматы.

    Депутаты, поддержав инициативу, отметили, что остается вопрос о возможном снижении доходной части городского бюджета в результате уменьшения налоговой ставки.

    В свою очередь, заместитель акима Алматы Олжас Смагулов ответил, что данный вопрос подробно прорабатывался совместно с депутатами, бизнес-сообществом и департаментом государственных доходов.

    Фото: акимат Алматы

    — Действительно, это был один из самых непростых вопросов. Наша задача — с одной стороны — увеличить налоговую базу, с другой — поддержать предпринимательскую активность. Поэтому, оценив все риски, мы вынесли предложение о снижении ставки до 3%, ведь речь идет о судьбе 200 тысяч алматинских предпринимателей. Мы ожидаем, что риски по потерям бюджета будут нивелированы. Решение позволит вывести часть бизнеса из тени, повысить предпринимательскую активность и предотвратить отток регистраций в другие регионы. В совокупности мы ожидаем не уменьшение, а рост налоговой базы в течение года. При этом на следующий год у нас предусмотрены значительные изъятия в республиканский бюджет — 490 млрд тенге (в этом году — 250 млрд). Несмотря на это, мы приняли решение поддержать алматинских предпринимателей, — подчеркнул заместитель акима Олжас Смагулов.

    Теги:
    Налоги Алматы Налоговый кодекс Предпринимательство и власть
    Динара Жусупбекова
    Автор
