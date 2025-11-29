В Алматы снизят налоговую ставку для малого бизнеса до 3%

Решение принято в рамках вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году, который устанавливает базовую ставку в 4% и позволяет регионам корректировать ее в диапазоне 2-6%.

Как пояснил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев, сохранение ставки на уровне 3% позволит смягчить дополнительную нагрузку на предпринимателей. Сегодня подавляющее большинство субъектов малого бизнеса в Алматы работает по действующему упрощенному режиму со ставкой 3%, и ее повышение могло бы негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний.

Фото: акимат Алматы

Особенно чувствительны к налоговым изменениям предприятия B2C-сегмента — магазины шаговой доступности, сервисные центры, салоны, ремесленные мастерские. В условиях новых ограничений, при которых бизнес на общеустановленном режиме не сможет относить на вычет товары и услуги, приобретенные у компаний на СНР, возникает риск сокращения партнерских цепочек. Поддержание ставки на уровне 3% призвано сохранить конкурентоспособность малого и микробизнеса Алматы.

Депутаты, поддержав инициативу, отметили, что остается вопрос о возможном снижении доходной части городского бюджета в результате уменьшения налоговой ставки.

В свою очередь, заместитель акима Алматы Олжас Смагулов ответил, что данный вопрос подробно прорабатывался совместно с депутатами, бизнес-сообществом и департаментом государственных доходов.

Фото: акимат Алматы