Накопленный чистый инвестиционный доход казахстанцев превысил 13 трлн тенге

С учетом произведённых выплат его доля в общем объёме пенсионных накоплений казахстанцев на указанную дату составляет 41,5%. Таким образом, инвестиционный доход играет важную роль в формировании пенсионных накоплений граждан. С 2014 года отмечается существенное повышение эффективности инвестирования пенсионных средств, что способствует значительному росту общего объема накоплений вкладчиков (получателей).

Следует подчеркнуть, что пенсионные накопления в Казахстане представляют собой

стратегический инструмент долгосрочного инвестирования, ориентированный на обеспечение

финансовой стабильности граждан в пенсионном возрасте. Реализация гибкой инвестиционной

политики и диверсификация активов обеспечивают устойчивую положительную динамику в

долгосрочной перспективе. Доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные

периоды времени не является показателем эффективности их управления, поскольку доходы в

виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за

короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года.

На фоне динамично меняющихся макроэкономических условий доходность пенсионных

активов под управлением НБРК, сформированных за счет обязательных, обязательных

профессиональных и добровольных взносов, за 12 месяцев по состоянию на 1 декабря 2025 года, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 9,69%. Объем начисленного инвестиционного дохода за период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года составил порядка 2,23 трлн тенге.

Доходность пенсионных активов за тот же период за счет обязательных пенсионных взносов работодателя составила 8,07%.

В средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений. Так, накопленная инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году до 1 декабря 2025 года с нарастающим итогом составила 1054,45% при инфляции за весь период 933,55%.

