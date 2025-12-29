Выплату пенсионных накоплений наследникам и при утрате гражданства изменили в Казахстане

Согласно документу, изменения внесли в правила, регулирующие учет целевых требований и выплат, а также порядок взаимодействия с государственными базами данных.

Таким образом, общая сумма целевых требований формируется путем суммирования целевых требований за отчетный год и общей суммы целевых требований за предыдущие периоды с учетом ставки усредненного инвестиционного дохода. При этом из общей суммы целевых требований за предыдущие периоды вычитаются ежегодные фактические выплаты из Нацфонда получателям целевых накоплений.

Теперь Единый накопительный пенсионный фонд будет автоматически получать сведения о рождении, приобретении или утрате гражданства, смерти, а также об актуализации данных из государственной базы «Физические лица» (ГБД ФЛ). На основании этих данных фонд формирует электронный список участников.

Согласно новым пунктам, ЕНПФ при составлении списка участников целевых требований включает:

лиц, у которых в государственной базе в поле «гражданство» не значится «Казахстан», в категорию «утратившие гражданство или вышедшие из гражданства Республики Казахстан»;

лиц, у которых в государственной базе в поле «жизненный статус» значится «умерший», в категорию «умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда».

Также в документе уточнили порядок определения общего количества участников целевых требований. Число участников на конец отчетного 2023 года рассчитывают на основе электронного списка, при этом из него исключают лиц, умерших либо объявленных умершими по решениям судов, вступившим в законную силу до конца 2023 года.

В правилах уточнили сроки формирования и проверки электронного списка участников целевых требований:

ежегодно не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за отчетным годом, ЕНПФ формирует электронный список участников целевых требований по состоянию на 31 декабря с учетом обновленных данных из государственной базы «Физические лица»;

сформированный список направляют оператору инфраструктуры электронного правительства для верификации;

оператор электронного правительства в течение трех рабочих дней подтверждает корректность данных;

если крайний срок приходится на выходной день, днем окончания считают первый рабочий день после него.

Также сообщается, что ЕНПФ в течение трех рабочих дней после выполнения установленных процедур направляет в Нацбанк заявку на перечисление целевых требований на счет целевых активов. Перечисление осуществляется в объеме целевых накоплений по участникам, достигшим или достигающим 18 лет в текущем году, по умершим либо объявленным умершими в отчетном году, а также по ранее не учтенным детям, которые имели или имеют право на участие.

Что меняется при утрате гражданства

При этом из суммы исключаются средства по лицам, утратившим или вышедшим из гражданства Казахстана, а также по тем, кто ранее был учтен без права на участие.

Если в течение отчетного года из государственной базы данных «Физические лица» поступают сведения об утрате гражданства, актуализации данных либо об отсутствии права на участие, такой участник или получатель утрачивает право на выплаты. В этом случае целевые требования и целевые накопления подлежат перераспределению между другими участниками, а целевой накопительный счет закрывается.

Как наследники смогут получить пенсионные накопления

Отдельно прописан порядок получения средств наследниками умерших участников или получателей целевых накоплений.

Для этого наследники должны лично обратиться в ЕНПФ и предоставить следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

подтверждение права на наследство либо вступившее в силу судебное решение;

реквизиты банковского счета, открытого у уполномоченного оператора.

Обратиться за выплатой можно только после зачисления целевых требований в виде целевых накоплений на соответствующий счет в ЕНПФ.

После приема документов фонд запрашивает сведения о смерти участника или получателя из базы «Физические лица». При отсутствии целевого накопительного счета либо подтвержденных данных о смерти ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с выдачей письменного уведомления об отказе.

Заявление также допускается подать через доверенное лицо или законного представителя при наличии нотариально удостоверенной доверенности, документов, удостоверяющих личность, и подтверждения статуса представителя. При подаче документов по почте копии удостоверяющих документов и подпись заявителя подлежат нотариальному удостоверению в государстве проживания.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года почти 46 млрд тенге накоплений умерших остались невостребованными.