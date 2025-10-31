На казахстанском рынке ГСМ должно быть больше игроков — депутат Мажилиса

Мажилисмен отметил, что три казахстанских нефтеперерабатывающих завода построены еще в советское время, они полностью устарели.

— По правде говоря, они очень старые. Они вносят изменения в соответствии со своими планами. Но пока они вносят эти изменения, технология уже меняется. Сейчас малые объемы нефти можно перерабатывать и в контейнерах. Есть такая технология. Вообще, на рынке должно быть больше игроков. А у нас их всего три. Возникла монополия, они сговариваются друг с другом. Если предоставить квоты 23 малым нефтеперерабатывающим заводам в нашей стране, появилась бы большая конкуренция. Квоту на нефть нужно давать уже сейчас, быстрее. Они могут производить около 6-7 миллионов тонн горючего, — сказал депутат.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев. Также в подкасте он выразил обеспокоенность по поводу возможного искусственного создания дефицита горючего.

Напомним, в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода: Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Также планируется строительство четвёртого крупного НПЗ на западе страны до 2040 года. Также планируется строительство четвертого крупного НПЗ после 2030 года на западе страны.