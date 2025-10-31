Беспокоит возможность искусственного создания дефицита горючего — Мурат Ергешбаев

— Известно, что у нас дефицит горючего. Выход из строя ряда нефтеперерабатывающих заводов в соседней России — в связи с геополитикой, — оказывает на нас сильное влияние. Они и сами ведут переговоры о поставках горючего из Китая, — сказал Мурат Ергешбаев.

Мажилисмен отметил, что все известно — сколько в стране добыто нефти, сколько получено из нее горючего и на какие марки бензина высокий спрос. При этом, в случае возникновения дефицита на отечественном рынке, есть возможность провести переговоры с Китаем.

— Можно вести переговоры не только с Россией, но и с Китаем. И все же, меня беспокоит то, что дефицит на рынке может быть создан искусственно. Например, я боюсь, что будут говорить «не можем перерабатывать нефть, завод простоял 1 неделю». Если такого не будет, то мы сможем сами обеспечивать себя горючим. Нужно сокращать экспорт нефти, давать на переработку отечественным заводам, — сказал депутат.

Также в подкасте он заявил, что для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев.