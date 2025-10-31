РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:46, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Беспокоит возможность искусственного создания дефицита горючего — Мурат Ергешбаев

    Если переработка нефти будет вестись бесперебойно, дефицита горючего не будет. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев в ходе подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мурат Ергешбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Известно, что у нас дефицит горючего. Выход из строя ряда нефтеперерабатывающих заводов в соседней России — в связи с геополитикой, — оказывает на нас сильное влияние. Они и сами ведут переговоры о поставках горючего из Китая, — сказал Мурат Ергешбаев.

    Мажилисмен отметил, что все известно — сколько в стране добыто нефти, сколько получено из нее горючего и на какие марки бензина высокий спрос. При этом, в случае возникновения дефицита на отечественном рынке, есть возможность провести переговоры с Китаем.

    — Можно вести переговоры не только с Россией, но и с Китаем. И все же, меня беспокоит то, что дефицит на рынке может быть создан искусственно. Например, я боюсь, что будут говорить «не можем перерабатывать нефть, завод простоял 1 неделю». Если такого не будет, то мы сможем сами обеспечивать себя горючим. Нужно сокращать экспорт нефти, давать на переработку отечественным заводам, — сказал депутат.

    Также в подкасте он заявил, что для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев. 

    Теги:
    Экспорт Депутаты Нефть Бензин Импорт
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают