Находившегося в розыске с конца декабря подростка нашли в Алматы

К поискам без вести пропавшего несовершеннолетнего были привлечены подразделения полиции и волонтерские организации, а также добровольцы. По данным отряда быстрого реагирования «Қоғам», подросток покинул дом 30 декабря 2025 года.

Местонахождение подростка установили сотрудники управления полиции Жетысуского района, криминальной и ювенальной полиции.

— Угрозы его жизни и здоровью не имеется. Как ранее сообщалось, юноша неоднократно уходил из дома. На момент обнаружения он находился вне места проживания и бродяжничал, — отметили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Несовершеннолетний передан матери. С семьей проведена профилактическая и разъяснительная беседа, материалы поставлены на контроль в ювенальной полиции.

В полиции поблагодарили волонтеров и граждан, оказавших содействие в поисковых мероприятиях.

Напомним, семью из четырех человек разыскивают в Атырауской области. Поисковые работы по пропавшей семье начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию. По данным полиции, поисковые работы организованы не только в Атырау, но и по всей территории Казахстана. Проверяются различные медицинские учреждения страны.



