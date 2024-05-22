Награды жителю города и полицейским, спасшим детей, вручили в Таразе

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области, а также простой прохожий, которые вовремя оказались на месте происшествий и помогли спастись детям, получили награды, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова награждены сотрудники, проявившие отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга. Инспекторы службы батальона патрульной полиции города Тараза Даурен Колкаев и Ералы Сансызбаев награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» («За вклад в обеспечение правопорядка»).

Фото: пресс-служба департамента ЧС Жамбылской области

— Награды полицейским вручил начальник Департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин в ходе торжественной церемонии. Приказом главы жамбылского гарнизона им также вручены денежные сертификаты, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ходе патрулирования территории полицейские оказали первую медицинскую помощь 2-летнему мальчику, упавшему в канал. Благодаря оперативно проведенной сердечно-легочной реанимации, они вернули жизнь ребенку до приезда скорой помощи.

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, награду получил и прохожий, который в тот момент, услышав крики о помощи и увидев тонущего ребенка, не раздумывая, бросился в воду и вытащил малыша, затем вызвал скорую помощь и передал спасенного ребенка подоспевшим полицейским.

За проявленные смелось и мужество, за оказание своевременной помощи в экстремальной ситуации, что позволило спасти жизнь ребенку, Куаныш Ултарак получил благодарственное письмо и наручные часы от имени начальника департамента по ЧС Жамбылской области.

В этот день от имени руководства департамента полиции Жамбылской области благодарность выражена и командиру взвода батальона патрульно-постовой службы управления полиции города Тараза Нургисе Толену, старшему инспектору Самату Бошкаеву, инспекторам Елжасу Болату, Адилету Тойжигиту, Дидару Набиеву.

13 мая этим полицейским удалось ликвидировать очаг возгорания в одном из многоэтажных домов и вынести из пожара женщину и ее пятерых несовершеннолетних детей, самому младшему из которых два года. Затем сотрудники перекрыли газ в квартире, чтобы избежать взрыва и эвакуировали жителей подъезда.