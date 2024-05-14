60 жителей многоэтажки эвакуировали полицейские в Таразе

Полицейские дорожной патрульной службы предотвратили пожар многоэтажного дома в Таразе и эвакуировали жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, ночью 13 мая в дежурную часть департамента полиции позвонила женщина и сообщила, что в соседней квартире начался пожар. По указанному адресу незамедлительно был направлен ближайший патруль.

— Первыми прибыв на место происшествия, сотрудники полиции взяли огнетушители из служебных автомобилей и побежали в охваченную огнем квартиру, где находились пятеро детей и их мама. Полицейским удалось ликвидировать очаг возгорания и вынести из пожара женщину и ее пятерых несовершеннолетних детей, самому младшему из которых два года. Затем сотрудники полиции перекрыли газ в квартире, чтобы избежать взрыва и эвакуировали жителей подъезда. Всего было эвакуировано 60 человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях жители Тараза опубликовали видео, где полицейские спасают людей от пожара. На кадрах видно, как один из полицейских продолжал эвакуировать жителей дома даже несмотря на поврежденную ногу.

— «Наверное, он подвернул ногу», «несмотря на то, что он хромает, мигом забежал в горящую квартиру», «какой он молодец», — с восхищением пишут пользователи Казнета.

Хозяйка квартиры поблагодарила командира взвода БПП УП города Тараза Нургису Толена, старшего инспектора Самата Бошкаева, инспекторов Елжаса Болата, Адилета Тойжигита, Дидара Набиева за спасение жизней ее детей.