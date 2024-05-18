Упавшего в канал ребенка спас прохожий и реанимировал полицейский в Таразе

Неизвестный прохожий, полицейские, медики спасли двухлетнего ребенка в Таразе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, автоэкипаж Боран-3 патрулировал свою территорию в Таразе, и по рации поступил срочный вызов от дежурного.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

— В канал, протекающий вдоль улицы Айша-биби рядом со школой, упал 2-летний мальчик. Полицейские за несколько минут прибыли на место. К тому времени прохожий вытащил малыша из воды в бессознательном состоянии. Кадры спасения запечатлел видеожетон одного из сотрудников полиции, который бросился на помощь ребенку. Малыш уже не дышал, захлебнувшись в воде, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение десяти минут, пока ехала бригада скорой медицинской помощи, патрульный полицейский проводил мальчику сердечно-легочную реанимацию, после чего мальчик задышал.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

— Несмотря на то, что у ребенка не было признаков жизни, я боролся до конца, без остановки делал массаж сердца, применил все навыки, которым нас обучали. И случилось чудо, из легких вышла вода, мальчик начал дышать, — рассказал инспектор батальона патрульно-постовой службы управления полиции города Тараза Даурен Колкаев.

Ребенка отвезли в областную детскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службы департамента полиции Жамбылской области.

Ранее в Таразе полицейский стал спасителем для 11-летнего мальчика, который внезапно стал задыхаться и потерял сознание. Позже выяснилось, что у мальчика из-за высокой температуры язык запал в горло, из-за этого он не мог дышать.