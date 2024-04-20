Язык запал в горло: полицейский спас мальчика в Таразе

В Таразе полицейский спас жизнь ребенка, в нужную минуту оказав ему первую медицинскую помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на почту департамента полиции пришло письмо, в котором жительница Тараза благодарит сотрудника полиции, ставшего спасителем для ее сына.

По словам женщины, они с 11-летним сыном ехали домой из школы. Внезапно ребенок стал задыхаться и потерял сознание. Женщина очень испугалась за жизнь сына, начала кричать и просить помощи.

— Вся жизнь тут же пролетела перед глазами. На мои крики сразу же подбежал мужчина и оказал моему мальчику первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи. Я очень ему благодарна, он спас сыну жизнь. Спустя время я узнала, что это был сотрудник полиции. Если бы не он, мой сын мог бы погибнуть, — рассказала мама мальчика.

Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Позже выяснилось, что у мальчика из-за высокой температуры язык запал в горло, из-за этого он не мог дышать.

Спасшим ребенка полицейским оказался старший инспектор по особым поручениям штаба департамента полиции Жамбылской области майор полиции Асхат Куандыков, который скромно промолчал о своем поступке, — пояснили в правоохранительном ведомстве.