РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:17, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Язык запал в горло: полицейский спас мальчика в Таразе

    полицейский
    Фото: ДП Жамбылской области

    В Таразе полицейский спас жизнь ребенка, в нужную минуту оказав ему первую медицинскую помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на почту департамента полиции пришло письмо, в котором жительница Тараза благодарит сотрудника полиции, ставшего спасителем для ее сына.

    По словам женщины, они с 11-летним сыном ехали домой из школы. Внезапно ребенок стал задыхаться и потерял сознание. Женщина очень испугалась за жизнь сына, начала кричать и просить помощи.

    — Вся жизнь тут же пролетела перед глазами. На мои крики сразу же подбежал мужчина и оказал моему мальчику первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи. Я очень ему благодарна, он спас сыну жизнь. Спустя время я узнала, что это был сотрудник полиции. Если бы не он, мой сын мог бы погибнуть, — рассказала мама мальчика.

    Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Позже выяснилось, что у мальчика из-за высокой температуры язык запал в горло, из-за этого он не мог дышать.

    Спасшим ребенка полицейским оказался старший инспектор по особым поручениям штаба департамента полиции Жамбылской области майор полиции Асхат Куандыков, который скромно промолчал о своем поступке, — пояснили в правоохранительном ведомстве.

    Теги:
    Спасение Полицейские Регионы Казахстана Дети Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!