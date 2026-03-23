На фоне резкого потепления в Павлодарской области готовятся к паводкам
Аким области Асаин Байханов провел оперативное совещание по подготовке к паводковому периоду. В обсуждении, которое проходило в формате видеоконференции, приняли участие акимы городов и районов, представители департамента по ЧС и других госорганов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
В регионе прогнозируется резкое потепление: дневная температура воздуха поднимется до +16 °C, ночная — до +4 °C. Уже сейчас в южных районах области активно идет процесс снеготаяния, что повышает риск переливов и подтоплений.
— Мы видим, как ускоряется процесс таяния снега. Необходимо скоординировать все действия, усилить превентивные меры и обеспечить слаженную работу всех служб, — поручил аким области.
Для оперативного реагирования в случае необходимости с 17 марта дополнительные силы и средства департамента по ЧС переброшены в Баянаульский район. Также из Экибастуза в поселок Щидерты передислоцирована прицепная мотопомпа производительностью 150 л/с.
Для предотвращения ледовых заторов на реке Селета в Актогайском районе сформирована оперативная группировка: сотрудники, техника, плавсредство и дрон. С 18 марта на реке Селета проведены взрывные работы на трех участках общей площадью 1000 кв. м. С 19 марта начаты санитарные попуски воды с Селетинского водохранилища: объем подачи увеличен с 2 до 31 м³/сек.
Аким области дал ряд конкретных поручений: обеспечить координацию действий районных и городских служб с департаментом по ЧС и акиматом области; организовать круглосуточный мониторинг опасных участков; поддерживать готовность инженерной техники и групп быстрого реагирования; а также незамедлительно реагировать на обращения жителей.
— Я требую оперативного реагирования на обращения населения во время паводков, слаженной работы всех служб. Мы должны быть готовы к любому сценарию и действовать максимально оперативно, — подчеркнул Асаин Байханов.
В круглосуточную готовность приведена инженерная техника. Гарнизон Павлодарской области переведен в режим повышенной готовности системы гражданской защиты.
Отметим, что спасатели продолжают взрывные работы в Северо-Казахстанской области.