На фоне резкого потепления в Павлодарской области готовятся к паводкам

В регионе прогнозируется резкое потепление: дневная температура воздуха поднимется до +16 °C, ночная — до +4 °C. Уже сейчас в южных районах области активно идет процесс снеготаяния, что повышает риск переливов и подтоплений.

— Мы видим, как ускоряется процесс таяния снега. Необходимо скоординировать все действия, усилить превентивные меры и обеспечить слаженную работу всех служб, — поручил аким области.

Для оперативного реагирования в случае необходимости с 17 марта дополнительные силы и средства департамента по ЧС переброшены в Баянаульский район. Также из Экибастуза в поселок Щидерты передислоцирована прицепная мотопомпа производительностью 150 л/с.

Для предотвращения ледовых заторов на реке Селета в Актогайском районе сформирована оперативная группировка: сотрудники, техника, плавсредство и дрон. С 18 марта на реке Селета проведены взрывные работы на трех участках общей площадью 1000 кв. м. С 19 марта начаты санитарные попуски воды с Селетинского водохранилища: объем подачи увеличен с 2 до 31 м³/сек.

Аким области дал ряд конкретных поручений: обеспечить координацию действий районных и городских служб с департаментом по ЧС и акиматом области; организовать круглосуточный мониторинг опасных участков; поддерживать готовность инженерной техники и групп быстрого реагирования; а также незамедлительно реагировать на обращения жителей.

— Я требую оперативного реагирования на обращения населения во время паводков, слаженной работы всех служб. Мы должны быть готовы к любому сценарию и действовать максимально оперативно, — подчеркнул Асаин Байханов.

В круглосуточную готовность приведена инженерная техника. Гарнизон Павлодарской области переведен в режим повышенной готовности системы гражданской защиты.

Отметим, что спасатели продолжают взрывные работы в Северо-Казахстанской области.