Спасатели продолжают взрывные работы в Северо-Казахстанской области

В Акжарском районе, вблизи села Кулыколь, на реке Карасу проведено дробление льда на площади 1 200 квадратных метров.

Как отмечают в МЧС, основная цель мероприятий — ослабление и разрушение ледового покрова, предотвращение образования заторов и обеспечение беспрепятственного прохождения ледохода.

Ранее сообщалось, что 144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области.