10:16, 21 Март 2026 | GMT +5
Спасатели продолжают взрывные работы в Северо-Казахстанской области
В Северо-Казахстанской области продолжаются взрывные работы, направленные на предупреждение паводковых рисков, передает агентство Kazinform.
В Акжарском районе, вблизи села Кулыколь, на реке Карасу проведено дробление льда на площади 1 200 квадратных метров.
Как отмечают в МЧС, основная цель мероприятий — ослабление и разрушение ледового покрова, предотвращение образования заторов и обеспечение беспрепятственного прохождения ледохода.
Ранее сообщалось, что 144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области.