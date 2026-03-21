    10:16, 21 Март 2026 | GMT +5

    Спасатели продолжают взрывные работы в Северо-Казахстанской области

    В Северо-Казахстанской области продолжаются взрывные работы, направленные на предупреждение паводковых рисков, передает агентство Kazinform.

    В Акжарском районе, вблизи села Кулыколь, на реке Карасу проведено дробление льда на площади 1 200 квадратных метров.

    Как отмечают в МЧС, основная цель мероприятий — ослабление и разрушение ледового покрова, предотвращение образования заторов и обеспечение беспрепятственного прохождения ледохода.

    Ранее сообщалось, что 144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области. 

    Дамира Кеңесбай
