144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области

То, как регион готов к паводкам, обсудили члены совместного заседания комиссии партийного контроля и совета по противодействию коррупции при Акмолинском областном филиале партии Amanat.

18 предупреждений о неготовности

По словам заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Рената Валишанова, согласно предварительному прогнозу Казгидромета, показатели осеннего увлажнения почвы на большей части территории области ниже нормы (в среднем на 12-52%). Исключение составляют города Степногорск и Щучинск, где эти значения около нормы, а также город Кокшетау, где увлажнение выше нормы (на 20%). Глубина промерзания почвы на территории области варьируется от 52 см до 179 см.

— По данным Казгидромет, районы области разделены на три категории риска: высокий — Астраханский, Буландынский, Аршалинский, Целиноградский, Атбасарский, Ерейментауский районы и город Косшы, средний — Зерендинский, Бурабайский, Есильский, Сандыктауский, Шортандинский, Аккольский, Жаркаинский, Жаксынский, Биржан сал районы и город Степногорск. Низкий — Коргалжынский, Егиндыкольский районы и город Кокшетау, — сообщил спикер.

Для недопущения паводковых угроз по области реализованы все запланированные 212 мероприятий, в том числе и по переселению жителей из зон возможного подтопления. Местными исполнительными органами из населенных пунктов области вывезено 1 млн 454 тысяч м3 снега, заготовлено 335 590 шт. мешкотар.

Спасатели провели 158 рейдов в 144 населенных пунктах, которые находятся по практике прошлых годов в зоне риска, поэтому они на повышенном контроле. При этом еще в феврале вручено 18 предупреждений о неготовности акиматов. Так, за некачественную работу по вывозу снега, очистке арыков вручены акты о неготовности с. Красный Яр, г. Кокшетау, п. Застанционный, Аксу, Бестобе, с. Карабулак, Изобильное, Кырыккудык, Богенбайский, Жалтырский, Кызылжарский, Колутонский, Есильский, Староколутонский, Первомайский, Острогорский, Астраханский, Новочеркасский сельские округа.

— По результатам паводков прошлых лет со стороны ДЧС все замечания мы направляли письмом на имя акима области, в прокуратуру области, какие меры должны быть приняты со стороны местных исполнительных органов, должны сообщать они. Мы указывали нарушения по каждому населенному пункту, где у нас возникали проблемы, в том числе и с затоплением частного, жилого сектора, объектов. Письма имеют рекомендации, которые вошли в план противопаводковых мероприятий, — поделился спикер.

Как было отмечено, для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период с 1 марта текущего года все силы и средства спасателей региона перешли в режим повышенной готовности. Это не только люди, но и высокопроходимая, инженерная и специальная техника, в том числе плавательные средства и мотопомпы, которые закреплены по шести направлениям — Целиноградский, Атбасарский, Астраханский, Аршалынский, Сандыктауский районы и г. Косшы.

Снята угроза подтопления 70 населенных пунктов

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Джанет Микишев отметил, что на сегодняшний день противопаводковые мероприятия охватили 163 населенных пункта и 32 участка автодорог региона. Очищены и дноуглублены русла рек Калкутан, Нура, Есиль, Чаглинка и Жабай общей протяженностью 56 км, восстановлено 17 гидротехнических сооружений.

— Это позволит регулировать свыше 100 млн куб. м талых вод. Снята угроза подтопления 70 населенных пунктов, а это 64 тыс. человек, в остальных — риск минимизирован. Также 40 сел защищено от ежегодных переливов, — отметил Д. Микишев.

За последние годы из паводкоопасных зон в области переселено 718 семей. Финансирование вывоза снега увеличено в 2,3 раза, взрывных работ — в 1,7 раза. Завершается ремонт плотины «Кызыл Жулдыз» и начато восстановление плотины «Иванковская». Продолжаются работы на реках Калкутан и Жабай.

Плотина Ивановская поможет регулировать уровень реки Кылшакты

А теперь немного о болевых точках области. На протяжении многих лет река Кылшакты, протекающая через Кокшетау, не подвергалась комплексной очистке. Средняя ширина до начала работ составляла 8 метров, глубина 1 метр. Пропускная способность — всего 11 м3/сек.

— В августе 2024 года за счет социальной ответственности бизнеса в размере 400 млн тенге произведены работы по углублению и расширению русла реки, протяженностью участка 4 км, шириной 17 метров, углублением до 2,5 метра. Объем русла вырос с 32 тыс. до 136 тыс. м3, а пропускная способность до 49 м3/сек, — отметил Джанет Микишев.

Однако, как рекомендовано Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, для регулирования стока воды в реке Кылшакты в черте областного центра нужно восстановить плотину Ивановскую, находящуюся в Зерендинском районе.

— В настоящее время уже ведется разработка проекта по реконструкции плотины Ивановская. Ориентировочная стоимость — 450 млн тг. Это позволит регулировать уровень реки Кылшакты в городе Кокшетау, сдерживать воду в паводковый период и наполнять русло реки в летнее время, что улучшит эстетическое и экологическое состояние набережной. В связи с тем, что у нас гидротехнические сооружения построены еще в советское время, уже вышел срок эксплуатации, и многие сооружения находятся в аварийном состоянии, к сожалению, — подчеркнул Джанет Микишев.

Чаглинка и Чаглинское водохранилище

В селе Чаглинка Зерендинского района завершено углубление и расширение реки Шагалалы. Проведено устройство трех котлованов-успокоителей общим объемом 1,5 млн м3 воды, что позволит снизить нагрузку на Чаглинское водохранилище. Дополнительно проведена очистка участка реки длиной 1,5 км в селе Садовое. Это, по словам спикера, обеспечит безопасный пропуск паводковых вод вокруг областного центра, а также в селах Чаглинка, Заречное и Садовое.

— Весной прошлого года в селе Зеренда угрозу представляли воды озера Зерендинское. В рамках реновации переселены 12 семей, проживавших в зоне возможного подтопления, а также силами КГП на ПХВ «Акмола су коймалары» возведен защитный вал вдоль озера Зерендинское, протяженностью 1,4 км, — пояснил Джанет Микишев.

При сбросе воды с Чаглинского водохранилища объемом более 40 м3/сек в зону подтопления всегда подпадали железнодорожные дачи города Кокшетау. После расширения и углубления русла реки в районе поселка Садовое пропускная способность увеличена до 70 м3/сек.

— Прогнозные данные о возможных объемах притока в период половодья минимально — 64,9 млн м³, максимально — 148 млн м³. Однако по итогам весеннего половодья 2024 года разница между прогнозными и фактическими объемами составила 67 млн м³, т. е. на 122% больше прогнозного. Поэтому для повышения безопасного прохождения и предотвращения подтопления жилых домов Казводхозу необходимо принять меры по увеличению свободного объема до 14 млн м³ для приема паводковых вод до наступления активного снеготаяния. Ожидаемый пик притока прогнозируется на 3 декаду марта и до середины апреля, — добавил спикер.

Почему топит Атбасар?

В Атбасарском районе 29 противопаводковых мероприятий охватили 19 населенных пунктов. В самом Атбасаре продолжается дноуглубление, расширение и спрямление русла реки Жабай протяженностью 7,2 км. 80% работ уже выполнено. Реализация проекта, по словам спикера, исключит ежегодное подтопление города Атбасара, сел Магдалимовка, Ащиколь, А. Курманова, Сергеевка, Самарка и Алгабас.

Завершено строительство автомобильного моста на автодороге Атбасар — Сочинское, что обеспечило транспортное сообщение для более двух тысяч жителей четырех сел — Сепе, Новомариновка, Есенгельды, Сочинское.

— По результатам проведенных научных исследований гидродинамических свойств речных и подземных потоков, вызывающих подтопление территории города Атбасара, Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства рекомендовал в целях обеспечения защиты города Атбасара от талых вод, поступающих со стороны Жаксынского района, в теле автомобильной дороги Алматы — Екатеринбург выполнить монтаж дополнительного водопропускного сооружения — трубы диаметром 1,5 м, а также устройство четырех отводящих дамб. Реализация этого позволит обеспечить перенаправление потоков талых вод в сторону озер Камышное и Узынколь, что будет способствовать снижению рисков подтопления территории города Атбасара, — добавил Джанет Микишев.

23 семьи переселены из Старого Колутона

В Астраханском районе противопаводковые мероприятия охватили 6 населенных пунктов. Из зоны возможного подтопления переселены 23 семьи из села Старый Колутон, им приобретено жилье на сумму 210 млн тенге за счет чрезвычайного резерва области.

В 2025 году выполнены дноуглубление, спрямление и очистка русла реки Калкутан протяженностью 3,6 км. Однако в весенний период в бассейн реки поступило свыше 500 млн куб. м талых вод из соседних районов, поскольку данный участок является местом слияния пяти рек.

— Для снижения притока воды ведутся работы по восстановлению гидротехнических сооружений выше по течению — плотин «Дамсинская», «Веденовская», «Кайрактинская», «Прохоровско-Колоколовская», «Иванковская» и «Кызыл-Жулдыз». Дополнительно начата очистка русла реки Калкутан с углублением до 4 метров. До начала паводка планируется завершить работы на критических участках, — пояснил Джанет Микишев.

Это обеспечит сдерживание порядка 100 млн м3 талой воды и снизит угрозу потопления не только села Ески Калкутана, но и населенных пунктов Буландынского, Астраханского и Атбасарского районов.

Астанинское водохранилище

На текущий момент общий объем Астанинского водохранилища составляет 410,9 млн м³, из которых 301,66 млн м³ уже заняты.

— При сбросе воды с водохранилища объемом более 300 м3/сек в зону подтопления подпадают поселок Жибек жолы (мкр. № 6 и № 8) и ст. разъезд 42. Для предотвращения подобных инцидентов были предприняты меры по строительству защитной дамбы в Жибек Жолы протяженностью 6,2 км и высотой до 5,5 метра, что позволит минимизировать риски подтопления, — добавил спикер.

Прогнозные данные о возможных объемах притока в период половодья составили минимально — 159 млн м³, максимально — 296 млн м³. Однако по итогам весеннего половодья 2024 года разница между прогнозными и фактическими объемами была в 350 млн м³, что на 218% больше прогнозного.

— Казводхозу необходимо принять меры по увеличению свободного объема до 200 млн м³ для приема паводковых вод, обеспечив поэтапный заблаговременный контролируемый ежедневный сброс воды до наступления активного снеготаяния, — подчеркнул выступающий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области для предотвращения паводков проводятся взрывные работы.