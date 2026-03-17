Взрывные работы для предотвращения паводков проводятся в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия.

— Один из эффективных методов предотвращения ледовых заторов на реках — это контролируемые взрывные работы. Их основная цель — разрушение и ослабление ледового покрова на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод и предотвратить подтопление населенных пунктов, — поделился официальный представитель ДЧС Ерсаин Койшибаев.

На сегодняшний день, по словам спасателей, работы уже проведены на реках Жабай, Нура, Есиль, Колутон, Боксук, Селеты, Жыланды, Карасу и Шагалалы.

Всего произведено 56 взрывов на площади около 20 тысяч квадратных метров.

— Проходят взрывные работы и на озере Копа, как и по всей Акмолинской области для того, чтобы воды проходили беспрепятственно и не было ледовых заторов. На очереди — Сандыктауский и Буландынский районы, — добавил собеседник.

