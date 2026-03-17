    20:21, 16 Март 2026 | GMT +5

    Взрывные работы для предотвращения паводков проводятся в Акмолинской области

    На сегодняшний день взрывы уже проведены на реках Жабай, Нура, Есиль, Колутон, Боксук, Селеты, Жыланды, Карасу и Шагалалы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия. 

    — Один из эффективных методов предотвращения ледовых заторов на реках — это контролируемые взрывные работы. Их основная цель — разрушение и ослабление ледового покрова на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод и предотвратить подтопление населенных пунктов, — поделился официальный представитель ДЧС Ерсаин Койшибаев. 

    Фото: ДЧС Акмолинской области

    На сегодняшний день, по словам спасателей, работы уже проведены на реках Жабай, Нура, Есиль, Колутон, Боксук, Селеты, Жыланды, Карасу и Шагалалы.

    Всего произведено 56 взрывов на площади около 20 тысяч квадратных метров.

    — Проходят взрывные работы и на озере Копа, как и по всей Акмолинской области для того, чтобы воды проходили беспрепятственно и не было ледовых заторов. На очереди — Сандыктауский и Буландынский районы, — добавил собеседник. 

    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Напомним, ранее сообщалось, что Канат Бозумбаев проверил подготовку к паводкам в Акмолинской области.

    Оксана Матасова
