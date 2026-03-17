Канат Бозумбаев проверил подготовку к паводкам в Акмолинской области

Вице-премьер осмотрел новую защитную дамбу в селе Жибек Жолы Аршалынского района, протяженностью 6,3 км. Сооружение позволит решить многолетнюю проблему паводков, обеспечив защиту близлежащих сел с общей численностью населения в 15 тыс. человек.

В Шортандинском районе отремонтирована плотина «Дамсинская». На ней провели реконструкцию шлюз-затворов для регулирования воды по реке Дамса и защиты сел Дамса, Шортанды, Степное и Научный.

Канат Бозумбаев также осмотрел защитный вал и проверил работу по очистке русла реки Жабай в городе Атбасар. На сегодняшний день проведена очистка участка реки протяженностью 7,2 км. Продолжаются работы по дноуглублению, расширению и спрямлению русла, возводится защитная дамба возле города.

Фото: Правительство РК

Кроме того, на ежегодно подтопляемом участке завершено строительство автомобильного моста на автодороге «Атбасар — Сочинское». Это позволило решить проблему с отсутствием транспортного сообщения в период паводков для 2000 жителей четырех населенных пунктов Атбасарского района.

Далее вице-премьер ознакомился с работами по спрямлению, очистке и дноуглублению реки Калкутан близ села Старый Колутон Астраханского района. В этом году началась реализация проекта по берегоукреплению и дноуглублению реки Колутон протяженностью 20,8 км. Для минимизации рисков подтопления сел Колутон, Старый Колутон и Енбек завершается капитальный ремонт плотины «Кызыл Жулдыз», способной удерживать до 17 млн м3 талой воды.

В Целиноградском районе Канат Бозумбаев обсудил с акиматом вопросы по строительству автомобильного моста на аварийном участке областной дороги «Акмол — Нуресиль — Талапкер», что позволит завершить проект по спрямлению русла реки Есиль. Также Вице-премьер заслушал отчет о проведенных противопаводковых мероприятиях в Целиноградском районе.

Всего в Акмолинской области противопаводковыми мероприятиями охвачено 163 населенных пункта и 32 участка дорог. Снята угроза подтопления в 70 населенных пунктах. В остальных — риск сведен к минимуму. За последние два года из паводкоопасных зон переселено 718 семей.

С 15 марта противопаводковые штабы работают в круглосуточном режиме. В целях постоянного мониторинга на опасных участках выставлены 19 дронов.

По данным РГП «Казгидромет» пик половодья в Акмолинской области ожидается после 30 марта. Согласно моделированию в ИС «Tasqyn» в зоне риска находятся населенные пункты в Астраханском, Атбасарском и Буландынском районах.

— Наша задача — встретить пик половодья полностью подготовленными. Все превентивные меры должны быть завершены в максимально сжатые сроки. Необходимо работать на опережение и обеспечить полную готовность населенных пунктов, находящихся в зоне риска, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил обеспечить круглосуточный вывоз снега, ускорить очистку русел рек и водопропускных сооружений на паводкоопасных участках, проверить пункты временного размещения, подготовить необходимый резерв техники и материалов, а также своевременно информировать население.

Ранее Канат Бозумбаев проверил подготовку к паводкам в области Абай. Также Заместитель Премьер-министра указал на риски паводков в области Улытау.