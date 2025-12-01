Наехавшего на толпу болельщиков «Ливерпуля» британца приговорили к 21,5 года тюрьмы

Игроки «Ливерпуля», победившего в чемпионате Англии, ехали на открытом автобусе с кубком в руках. После окончания парада, когда люди стали расходиться, в толпу болельщиков въехал автомобиль Ford Galaxy, которым управлял Пол Дойл.

По словам прокурора, чествовать победителей премьер-лиги в тот день собралось порядка миллиона болельщиков. Дойл въехал в центр города, чтобы забрать своих друзей, которые пришли на празднование, однако по какой-то причине около 18:00 он наехал на толпу, ругаясь и сигналя при этом.

Общее число пострадавших достигло 65 человек.