21:25, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Наехавшего на толпу болельщиков «Ливерпуля» британца приговорили к 21,5 года тюрьмы
Инцидент произошел 26 мая в центре Ливерпуля, где тогда проходил традиционный парад в честь победителя Английской премьер-лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Игроки «Ливерпуля», победившего в чемпионате Англии, ехали на открытом автобусе с кубком в руках. После окончания парада, когда люди стали расходиться, в толпу болельщиков въехал автомобиль Ford Galaxy, которым управлял Пол Дойл.
По словам прокурора, чествовать победителей премьер-лиги в тот день собралось порядка миллиона болельщиков. Дойл въехал в центр города, чтобы забрать своих друзей, которые пришли на празднование, однако по какой-то причине около 18:00 он наехал на толпу, ругаясь и сигналя при этом.
Общее число пострадавших достигло 65 человек.