Наезд на толпу в Ливерпуле: стали известны подробности

11 человек госпитализированы после того, как автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге в понедельник вечером. Общее число пострадавших достигло 65 человек.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени в центре Ливерпуля. Улицы города были перекрыты для движения автотранспорта, однако незадолго до происшествия ограничения временно сняли, чтобы пропустить машину скорой помощи к человеку с подозрением на сердечный приступ.

По словам заместителя главы местной полиции Дженни Симс, водитель Ford Galaxy воспользовался ситуацией и проследовал за скорой. Затем автомобиль врезался в толпу. В результате происшествия 11 человек остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

В то же время мэр Ливерпуля Стив Розерам сообщил во вторник утром, что четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии. Вероятно, речь идет о тех пострадавших, которые, по словам пожарных, оказались зажаты под автомобилем. Чтобы их освободить, машину пришлось приподнимать.

Полиция задержала 53-летнего белого мужчину, жителя Ливерпуля, британца. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство, опасном вождении и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Он находится под стражей и дает показания. Вечером в понедельник полиция исключила версию теракта.

Ранее Kazinform сообщал, что в понедельник во время автобусного парада «Ливерпуля» автомобиль врезался в толпу болельщиков.