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    16:55, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Надеются на лучшее, но ожидают худшего – волонтер о жителях Атырау

    ыстық тамақ
    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Председатель союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев, прибывший в Атырау с гуманитарным грузом, сообщил о проводимой здесь работе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Люди в Атырау надеются на лучшее, но ожидают худшего сценария. С России ожидают паводки в Уральск, с Уральска уже упадут в бассейн реки Жайык и будут приходить сюда. Круглые сутки, днем и ночью волонтеры строят противопаводковые сооружения, — сказал Рустам Кайрыев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в выставочном павильоне волонтеры круглые сутки занимаются сбором гуманитарной помощи. 

    — Сегодня сюда привезли 25 тонн гуманитарного груза из Алматы, куда вошли строительные мешки, лопаты, резиновые перчатки и сапоги, нескоропортящиеся продукты питания, новое постельное белье, матрасы, подушки, и все необходимое для приема эвакуированных, — добавил волонтер. 

    Ранее «КМГ Инжиниринг» определил точки возможных подтоплений в Атырау.

    Напомним, алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области. Гуманитарную помощь доставляют в область со всех регионов РК.

    Теги:
    Атырау Гуманитарная помощь Волонтеры Волонтерство Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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