Надеются на лучшее, но ожидают худшего – волонтер о жителях Атырау

Председатель союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев, прибывший в Атырау с гуманитарным грузом, сообщил о проводимой здесь работе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Люди в Атырау надеются на лучшее, но ожидают худшего сценария. С России ожидают паводки в Уральск, с Уральска уже упадут в бассейн реки Жайык и будут приходить сюда. Круглые сутки, днем и ночью волонтеры строят противопаводковые сооружения, — сказал Рустам Кайрыев на брифинге в СЦК.

По его словам, в выставочном павильоне волонтеры круглые сутки занимаются сбором гуманитарной помощи.

— Сегодня сюда привезли 25 тонн гуманитарного груза из Алматы, куда вошли строительные мешки, лопаты, резиновые перчатки и сапоги, нескоропортящиеся продукты питания, новое постельное белье, матрасы, подушки, и все необходимое для приема эвакуированных, — добавил волонтер.

Ранее «КМГ Инжиниринг» определил точки возможных подтоплений в Атырау.

Напомним, алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области. Гуманитарную помощь доставляют в область со всех регионов РК.