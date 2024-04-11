«КМГ Инжиниринг» определил точки возможных подтоплений в Атырау

В минувшие выходные работники Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» (дочернего предприятия АО НК «КазМунайГаз») с помощью дрона провели мониторинг канала Кара озек (Черная речка) от трассы Астрахань-Атырау до южной черты города Атырау.

Протяженность участка составила около 20 км. Канал Кара озек берёт начало от реки Жайык (Урал).

Здесь работники компании установили критические узкие точки, где могут образоваться заторы при подъеме воды от паводков, а также выработали рекомендации снести некоторые искусственные препятствия для прохождения водного потока. Кроме этого, специалисты «КМГ Инжиниринг» определили места для отвода избыточной воды при необходимости.

Фото: КМГ Инжиниринг

Результаты мониторинга и снимки с дрона переданы акимату Атырау и Атырауской области.

Для дальнейшего мониторинга уровня воды «КМГ Инжиниринг» организовал дежурство на берегу канала Кара озек с 9 по 12 апреля. Также специалисты установят металлический или деревянный столб (шкала) с указанием уровня воды на месте пересечения реки с трассой Астрахань-Атырау.

Кроме этого, работники головного офиса «КМГ Инжиниринг» собрали более 1,5 млн тенге для закупа необходимых материалов для борьбы с паводками (лопаты, перчатки, мешки и т.д), которые уже прибыли в Атырау. Коллектив компании осуществлял погрузку материалов до 03.00 часов утра.

Фото: КМГ Инжиниринг