Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям Атырауской области

В Жылыойский район Атырауской области со всей республики поступает гуманитарная помощь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Скоро доставят гуманитарная помощь из Кыргызской Республики. Перевозка и доставка гуманитарной помощи осуществляются воздушным и наземным способом. Казахстанцы предоставляют всю помощь, в том числе и гуманитарную помощь ДЧС Атырауской области — резиновые сапоги, мешки и необходимые для ликвидации чрезвычайной ситуаций товары, продукты питания.

Вся поступающая гуманитарная помощь направляется в город Кульсары, а также в вахтовой городок Тенгиз, где находятся эвакуированные люди.

Как сообщалось, свыше 33 тысяч человек эвакуировали из города Кульсары. По предварительным расчетам, в Жылыойском районе Атырауской области подтоплено 2 810 жилых домов и зданий.

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.