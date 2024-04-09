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    23:47, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям Атырауской области

    гуманитарная помощь
    Фото: кадр из видео

    В Жылыойский район Атырауской области со всей республики поступает гуманитарная помощь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Скоро доставят гуманитарная помощь из Кыргызской Республики. Перевозка и доставка гуманитарной помощи осуществляются воздушным и наземным способом. Казахстанцы предоставляют всю помощь, в том числе и гуманитарную помощь ДЧС Атырауской области — резиновые сапоги, мешки и необходимые для ликвидации чрезвычайной ситуаций товары, продукты питания.

     

    Вся поступающая гуманитарная помощь направляется в город Кульсары, а также в вахтовой городок Тенгиз, где находятся эвакуированные люди.

    Как сообщалось, свыше 33 тысяч человек эвакуировали из города Кульсары. По предварительным расчетам, в Жылыойском районе Атырауской области подтоплено 2 810 жилых домов и зданий.

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Режим ЧС Видео Эвакуация Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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