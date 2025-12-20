Над какими проектами работают Казахстан и Япония в ядерной энергетике - эксперт

На экспериментальной базе Института проводятся испытания конструкционных материалов для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации – при высоких температурах и в гелиевой среде. После этого специалисты проводят детальные постреакторные исследования, оценивая срок службы, радиационную стойкость и надежность материалов.

Эта работа позволяет повысить безопасность и экономическую эффективность реакторов четвертого поколения.

– На протяжении более 15 лет на постоянной основе ведутся совместные научно-исследовательские работы с Агентством по атомной энергии Японии при финансировании Правительства Японии в рамках проектов Международного научно-технического центра, – подчеркнул Саябек Сахиев.

19 декабря в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию в Токио был подписан контракт между Институтом ядерной физики Казахстана и японской компанией Marubeni Utility Services. Стороны договорились провести технико-экономическое исследование по испытанию топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора в переходных режимах на исследовательском реакторе ВВР-К.

Как сообщили в Институте, подписанный контракт – первый шаг на пути к заключению более долгосрочного соглашения, достигнуть которого планируется в 2026 году.

Второе направление, которое реализует Институт совместно с японской стороной – это развитие управляемого термоядерного синтеза. Так, несколько лет назад началось активное сотрудничество с Национальным институтом квантовой и радиологической науки и технологий Японии.

– Сегодня в Институте на базе реактора ВВР-К ведутся исследования процессов газовыделения из твердотельного материала бланкета термоядерного реактора в условиях нейтронного облучения при разных температурах и составах продувочного газа. Работа проводится в рамках комплексного подхода по ускорению развития управляемого термоядерного синтеза. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество в этой области, – рассказал о планах Саябек Сахиев.

По словам собеседника, в следующем году планируется расширение сотрудничества ИЯФ с организациями Японии. Речь идет о заключении меморандумов о сотрудничестве с двумя японскими университетами – Национальным институтом термоядерной науки (NIFS) и Университетом Ибараки (IU).

– С NIFS планируется начать исследования перспективного материала бланкета термоядерного реактора и уже есть договоренность о первой научной задаче, стоящей между ИЯФ и NIFS. С UI планируется разрабатывать и исследовать перспективные материалы отражатели нейтронов для ядерных реакторов, – пояснил эксперт.

Подобное сотрудничество может расшириться до трехстороннего формата с участием казахстанской промышленности в лице Ульбинского металлургического завода.

– Работа с Японией, одной из ведущих стран в области науки и технологий, даст Казахстану возможность повысить научно-технический уровень, участвовать в инновационных исследованиях, публиковать совместные статьи в международных журналах и укрепить репутацию страны как надежного партнера в сложных задачах и исследованиях, – отметил Саябек Сахиев.

