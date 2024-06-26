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    18:54, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Началась реконструкция старого терминала аэропорта Алматы: что изменится

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы началась реконструкция старого терминала аэропорта, он будет обслуживать только внутренние рейсы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На этой неделе мы начали программу реконструкции старого терминала. Старый терминал будет служить в качестве внутреннего терминала с гораздо лучшими характеристиками, включая создание совершенно новой системы обработки багажа, расширение залов регистрации, установку нового оборудования для обеспечения безопасности, новую кровлю и модернизацию различных участков, — сказал в ходе пресс-тура президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе.

    Он отметил, что пропускная способность терминала внутренних рейсов значительно увеличится с 1 до 6 млн пассажиров в год.

    — По нашим подсчетам через старый терминал, который будет для внутренних перелетов, пассажиропоток составит 6 млн человек в год, что составляет 8500 в день. Вместе с количеством пассажиров, которые будут проходить через новый терминал — 7 млн, это 13 млн человек по всему аэропорту в год. Если мы на должном уровне выведем применение цифровых средств в нашей работе, то тогда пассажиропоток составит 14 миллионов, — сказал Гокер Косе.

    По данным пресс-службы аэропорта города, на первом этаже старого терминала будет переделана зона обработки и выдачи багажа с установкой четырех лент и расширением общей территории до 3,8 тысячи квадратных метров. Зона ожидания займет 1,7 тысячи квадратных метров. На том же уровне будет размещен VIP-зал для внутренних рейсов общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

    На втором этаже (зона вылета) будут установлены 27 стоек регистрации в просторной «check-in» зоне для комфортного обслуживания пассажиров, в том числе две стойки «baggage drop-off». Зона ожидания будет расширена до 3,4 тысячи квадратных метров, коммерческая площадь составит 740 квадратных метров.

    Полную реконструкцию внутреннего терминала планируется завершить к октябрю 2025 года, а изменения по расширению площадей в терминале Т1 уже будут ощутимы этим летом.

    Напомним, новый международный терминал аэропорта Алматы открылся 1 июня, но с середины месяца начал обслуживать все международные рейсы. Более подробно — в фоторепортаже корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Реконструкция Ремонт Транспорт Аэропорт Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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