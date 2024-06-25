Музей, три VIP-зала и Duty Free: как выглядит новый международный аэропорт Алматы

Президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе ознакомил журналистов с новым терминалом и рассказал о предстоящих планах по улучшению здания и качества обслуживания пассажиров. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал в пресс-туре и показал, как сейчас выглядит объект, построенный за более 200 млн долларов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Новый международный терминал аэропорта открылся 1 июня, но с середины месяца начал обслуживать все международные рейсы. Его площадь составляет 53,5 тысячи квадратных метров. В данный проект было инвестировано более 220 млн долларов. По словам главы воздушной гавани, на развитие инфраструктур аэропорта планируется привлекать больше инвестиций в дальнейшем.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам в период летнего отпускного сезона все работы были ускорены и терминал начал принимать первые рейсы с 1 июня, — отмечает Гокер Косе.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

По его словам, международный терминал построен с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, он способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Здесь установлено 50 стоек регистрации, новейшее современное оборудование, ожидается, что будут установлены две стойки «fast-track», пять киосков саморегистрации, пять стоек «baggage drop-off».

Также имеется современная система обработки багажа Alstef с четырьмя каруселями с производительностью 2,25 тысячи багажа в час на вылет и 3,9 тысяч на прилет. Для сравнения в действующем терминале — 700 на вылет и 700 на прилет.

Пропускная способность терминала составит 24 тысячи пассажиров в час на вылет, 33 тысячи — на прилет. Здание имеет семь телескопических трапов — они могут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Кроме того, в новом терминале будут размещены три VIP-зала: это новый просторный VIP-зал на прилет и вылет, бизнес зал Prime Class и лаундж зона Air Astana.

В зоне ожидания багажа и зоне вылета терминала также открылись магазины Duty Free. Гокер Косе отметил, что это самая большая зона Duty Free в Казахстане и одна из самых больших в Центральной Азии.

Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также такие дополнительные удобства, как комнаты отдыха, сo-working зоны, зона для домашних питомцев. Кроме того, здесь скоро будет запущен музей казахстанской гражданской авиации и истории аэропорта Алматы.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Для обеспечения пассажиров современными и комфортными условиями при прохождении паспортного контроля в новом терминале установлено 20 кабин в зоне вылета, 32 кабины в зоне прилета, 4 единицы оборудования по системе автоматизированного пропуска в зоне вылета-прилета для граждан Республики Казахстан. Планируется установить инфокиоски для комфортной навигации пассажиров.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Глава аэропорта заметил, что с учетом реконструкции действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

— По нашим подсчетам через старый терминал, который будет для внутренних перелетов, пассажиропоток составит 6 млн человек в год, что составляет 8500 в день. Вместе с количеством пассажиров, который будет проходить через новый терминал и составит 7 млн, это 13 млн человек по всему аэропорту в год. Если мы на должном уровне выведем применение цифровых средств в нашей работе, то тогда пассажиропоток составит 14 миллионов, — сказал Гокер Косе.

Параллельно была проведена работа по расширению парковочной зоны. Была открыта отдельная парковочная зона на 226 мест на территории ВИП Южный, расширена территория общей парковки. Проработаны маршруты передвижения транспорта, расширена и удлинена эстакада для вылетающих пассажиров. В целом парковочная зона была увеличена на 46%. Все работы планируется закончить уже к 15 августа 2024 года.