Наблюдатели ШОС представили промежуточные итоги наблюдения за выборами в Курултай

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества представила промежуточные итоги наблюдения за выборами в Курултай. В первой половине дня делегация не зафиксировала нарушений и не получила жалоб, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Т. Р. Мидхун, миссия осуществляет наблюдение на избирательных участках Астаны и Акмолинской области. В составе делегации ШОС аккредитовано 17 наблюдателей из шести государственных организаций. В их числе представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов, сотрудники дипломатических миссий государств ШОС в Республике Казахстан, а также должностные лица секретариата организации.

23 августа с раннего утра наблюдатели посетили несколько участков в разных районах Астаны. Представители миссии знакомятся с организацией голосования, условиями, созданными для избирателей, и работой участковых избирательных комиссий.

— Сегодня утром, начиная с 6:30 и до настоящего момента, наша команда посетила несколько избирательных участков в разных районах Астаны. До настоящего времени мы не заметили никаких нарушений и не получили никаких жалоб. Процесс все еще продолжается, наша команда продолжает работу и ведет наблюдение, поэтому полная картина у нас будет к завтрашнему дню. На данный момент мы не столкнулись с какими-либо сложными вопросами. Думаю, пока все проходит идеально, — сообщил Мидхун.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Заместитель генсека ШОС добавил, что сейчас члены миссии свободно посещают избирательные участки и самостоятельно определяют маршруты наблюдения. Он отметил, что для работы наблюдателей в Казахстане созданы необходимые условия.

— Особо подчеркну, что до завершения голосования все программы наблюдения миссии ШОС воздерживаются от каких-либо окончательных оценок и выводов. Наша задача сегодня — внимательно наблюдать за всеми этапами избирательного процесса и сформировать объективное представление на основе личных наблюдений членов миссии и собранного фактического материала, — сказал Т. Р. Мидхун.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Представители миссии работают в Казахстане с 20 августа. Еще до дня голосования они посетили отдельные избирательные участки, чтобы ознакомиться с созданными условиями и проводимой подготовительной работой.

После завершения голосования наблюдатели продолжат работу, в том числе будут следить за закрытием избирательных участков и дальнейшими процедурами, предусмотренными законодательством. Итоговую оценку миссия ШОС представит на пресс-конференции 24 августа.

Ранее международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов и активность избирателей. По итогам посещения избирательных участков утром замечаний к процессу голосования у миссии не возникло.

Отметим, что к 12:00 явка на выборах в Курултай составила 37,05%, то есть 4 670 816 граждан.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов нового однопалатного Курултая. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Всего на территории страны работают 10 423 избирательных участка, в том числе 79 — при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.