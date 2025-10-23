На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект

В семи районах региона построен 51 медицинский объект — это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты.

Средства в размере 5,9 млрд тенге выделены из Специального государственного фонда.

Главной целью проекта является повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей сел.

В настоящее время строительные работы полностью завершены. Проводится оформление необходимой документации для передачи объектов на баланс медицинских организаций, а также поставка современного оборудования.

Жители отмечают, что теперь медпомощь можно получить быстрее и без необходимости ездить в районные центры.

— Современный медпункт — настоящее событие для нас. Раньше приходилось ездить в районный центр, а теперь все рядом, — говорит жительница села Карой Нуринского района Кулкен Мухамеджанова.

В новом медпункте работает молодой специалист Сабина Шульц.

— Здесь созданы отличные условия: светлые кабинеты, современная аппаратура. Теперь мы можем быстрее и качественнее помогать людям, — пояснила медсестра.

Всего на возвращенные государству активы в Нуринском районе построено 10 объектов — медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория.

Подобные изменения произошли и в Бухар-Жырауском районе: за счет возвращенных активов построили 13 современных медицинских объектов.

Также за счет возвращенных активов возвели девять объектов здравоохранения в Актогайском районе, восемь — в Абайском, пять — в Осакаровском, четыре — в Каркаралинском и два — в Шетском.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева средства направляются на реализацию социально значимых проектов — в сферы здравоохранения, образования и инфраструктуры.

