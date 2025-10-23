РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект

    В рамках поручений Президента по развитию социальной инфраструктуры в Карагандинской области ведется работа по обновлению медицинской инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК

    В семи районах региона построен 51 медицинский объект — это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты.

    Средства в размере 5,9 млрд тенге выделены из Специального государственного фонда.

    Главной целью проекта является повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей сел.

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК

    В настоящее время строительные работы полностью завершены. Проводится оформление необходимой документации для передачи объектов на баланс медицинских организаций, а также поставка современного оборудования.

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК

    Жители отмечают, что теперь медпомощь можно получить быстрее и без необходимости ездить в районные центры.

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК

    — Современный медпункт — настоящее событие для нас. Раньше приходилось ездить в районный центр, а теперь все рядом, — говорит жительница села Карой Нуринского района Кулкен Мухамеджанова.

    В новом медпункте работает молодой специалист Сабина Шульц.

    — Здесь созданы отличные условия: светлые кабинеты, современная аппаратура. Теперь мы можем быстрее и качественнее помогать людям, — пояснила медсестра.

    Всего на возвращенные государству активы в Нуринском районе построено 10 объектов — медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория.

    Подобные изменения произошли и в Бухар-Жырауском районе: за счет возвращенных активов построили 13 современных медицинских объектов.

    Также за счет возвращенных активов возвели девять объектов здравоохранения в Актогайском районе, восемь — в Абайском, пять — в Осакаровском, четыре — в Каркаралинском и два — в Шетском.

    Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева средства направляются на реализацию социально значимых проектов — в сферы здравоохранения, образования и инфраструктуры.

    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК
    На возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект
    Фото: Правительство РК
    Теги:
    Здравоохранение Село Возврат активов Правительство РК Регионы Казахстана Медицина Карагандинская область Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают