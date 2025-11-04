РУ
    11:15, 04 Ноябрь 2025

    На трассе А-15 в Туркестанской области ввели ограничения из-за ремонта

    До 10 ноября в Келесском районе действует объездной маршрут, сообщает корреспондент агентства Kazinform.  

    ремонт трассы
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

    На участке автомобильной дороги республиканского значения А-15 («Джизак – Гагарин – Жетысай – Киров – Кызыласкер – Сарыагаш – Абай – Жибек жолы») между 175 и 183 километрами в Келесском районе проводятся работы по среднему ремонту.

    В связи с высокой интенсивностью движения на этом участке до 10 ноября введено временное ограничение движения транспорта.

    Водителям рекомендуется использовать объездной маршрут.

    — Для обеспечения безопасности дорожного движения будут приняты необходимые меры. Приносим извинения за возможные неудобства и просим жителей и водителей проявить понимание, — сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Тем временем в Северо-Казахстанской области уже завершены работы по среднему ремонту участка республиканской автодороги «Жезказган — Петропавловск». На протяжении 26 километров уложен двухслойный асфальтобетон, укреплены обочины, проведен ремонт съездов и площадок для отдыха. Также были обновлены и установлены современные автопавильоны.

    Татьяна Корякина
