    13:50, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок трассы «Жезказган — Петропавловск» отремонтировали в СКО

    В Северо-Казахстанской области завершены работы по среднему ремонту участка республиканской автодороги «Жезказган — Петропавловск» с 919 по 946 километр, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол». 

    грузовые авто Жүк көліктері трасса дорога тас жол
    Фото: РСК Туркестан

    — В рамках проекта выполнено обновление дорожного основания методом холодного ресайклинга, что позволило повысить прочность и долговечность покрытия. На протяжении 26 километров уложен двухслойный асфальтобетон, укреплены обочины, произведен ремонт съездов и площадок для отдыха. Обновлены и установлены современные автопавильоны, обеспечивающие удобство для пассажиров, — говорится в сообщении компании.

    Также вдоль всего участка установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка, соответствующая требованиям безопасности дорожного движения.

    По оценке специалистов, проведенный ремонт значительно повысит безопасность и комфорт передвижения, а также улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами региона.

    Ранее сообщалось, что вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов.

    Дороги Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол Ремонт дорог
