Участок трассы «Жезказган — Петропавловск» отремонтировали в СКО

— В рамках проекта выполнено обновление дорожного основания методом холодного ресайклинга, что позволило повысить прочность и долговечность покрытия. На протяжении 26 километров уложен двухслойный асфальтобетон, укреплены обочины, произведен ремонт съездов и площадок для отдыха. Обновлены и установлены современные автопавильоны, обеспечивающие удобство для пассажиров, — говорится в сообщении компании.

Также вдоль всего участка установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка, соответствующая требованиям безопасности дорожного движения.

По оценке специалистов, проведенный ремонт значительно повысит безопасность и комфорт передвижения, а также улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами региона.

Ранее сообщалось, что вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов.