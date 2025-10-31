Вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов

К тому же, для обеспечения безопасного движения зимой заготовлено 70 тыс. тонн технической соли, 113 тыс. кубометров песка, 170 тыс. кубометров щебня и 1,3 тыс. тонн химического реагента. Также построены 29 новых ангаров, 60 объектов для хранения песка и 24 модульных зданий.





— Определено 2200 км участков, подверженных снегопаду. В целях профилактики снегозаносов на этих участках установлено 70 тыс. временных деревянных щитов, — сообщил председатель правления АО «НК» КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на пресс-конференции на площадке СЦК.

По информации компании, для оперативного управления транспортным потоком на автомагистралях, имеющих интенсивное движение, для оповещения водителей об изменении скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях установлены 72 информационных табло и знаки.

— Круглосуточно функционирует 1403 контакт-центр, где можно получить любую информацию о состоянии республиканских автодорог. Актуальную информацию о дорожных условиях в зимний период можно узнать через Яндекс карту, приложение 2ГИС и Indrive, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости.