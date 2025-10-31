РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:36, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов

     Для защиты от снежных заносов на трассах Казахстана установлено 70 тыс. временных щитов, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпаию «КазАвтоЖол».

    Как карагандинские трассы готовят к зиме
    Фото: КазАвтоЖол

    К тому же, для обеспечения безопасного движения зимой заготовлено 70 тыс. тонн технической соли, 113 тыс. кубометров песка, 170 тыс. кубометров щебня и 1,3 тыс. тонн химического реагента. Также построены 29 новых ангаров, 60 объектов для хранения песка и 24 модульных зданий. 

    — Определено 2200 км участков, подверженных снегопаду. В целях профилактики снегозаносов на этих участках установлено 70 тыс. временных деревянных щитов, — сообщил председатель правления АО «НК» КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на пресс-конференции на площадке СЦК.

    По информации компании, для оперативного управления транспортным потоком на автомагистралях, имеющих интенсивное движение, для оповещения водителей об изменении скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях установлены 72 информационных табло и знаки.

    — Круглосуточно функционирует 1403 контакт-центр, где можно получить любую информацию о состоянии республиканских автодорог. Актуальную информацию о дорожных условиях в зимний период можно узнать через Яндекс карту, приложение 2ГИС и Indrive, - говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что на платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Казахстан Трассы
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
