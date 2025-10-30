На платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости
Нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщила о том, что с 29 октября начала передачу данных о нарушениях установленного скоростного режима с платных участков автомобильных дорог в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), передает Kazinform.
— Теперь информация о случаях превышения скорости, зафиксированных арками автоматического контроля, направляется напрямую в ПЦ ЕРАП, что обеспечивает прозрачность, объективность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения, — говорится в сообщении компании.
Участки, где ведется фиксация нарушений:
— Автодорога «Кокшетау — Петропавловск»:
км 354 — арка контроля «Драгомировка»
км 443,8 — арка контроля «Астраханка»
км 473,126 —-арка контроля «Бесколь»
— Автодорога «Алматы — Хоргос»:
км 38,243 — арка контроля «Балтабай»
км 204,648 — арка контроля «Уйгур»
км 205,480 — арка контроля «Панфилов»
— Система фиксирует фактическую скорость движения транспортного средства и автоматически сравнивает ее с установленным лимитом. Данные о нарушениях передаются в ПЦ ЕРАП, где формируются административные материалы, — подчеркивают в «КазАвтоЖол»
Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно при проезде платных участков и пунктов автоматического контроля.
В компании отметили, что внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа аварий и создание справедливого механизма контроля на республиканских трассах.
Ранее сообщалось, что протяженность платных дорог в Казахстане доведут до 10 тысяч километров.