На платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости

— Теперь информация о случаях превышения скорости, зафиксированных арками автоматического контроля, направляется напрямую в ПЦ ЕРАП, что обеспечивает прозрачность, объективность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения, — говорится в сообщении компании.

Участки, где ведется фиксация нарушений:

— Автодорога «Кокшетау — Петропавловск»:

км 354 — арка контроля «Драгомировка»

км 443,8 — арка контроля «Астраханка»

км 473,126 —-арка контроля «Бесколь»

— Автодорога «Алматы — Хоргос»:

км 38,243 — арка контроля «Балтабай»

км 204,648 — арка контроля «Уйгур»

км 205,480 — арка контроля «Панфилов»

— Система фиксирует фактическую скорость движения транспортного средства и автоматически сравнивает ее с установленным лимитом. Данные о нарушениях передаются в ПЦ ЕРАП, где формируются административные материалы, — подчеркивают в «КазАвтоЖол»

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно при проезде платных участков и пунктов автоматического контроля.



В компании отметили, что внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа аварий и создание справедливого механизма контроля на республиканских трассах.

Ранее сообщалось, что протяженность платных дорог в Казахстане доведут до 10 тысяч километров.