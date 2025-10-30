РУ
    09:10, 30 Октябрь 2025

    На платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщила о том, что с 29 октября начала передачу данных о нарушениях установленного скоростного режима с платных участков автомобильных дорог в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), передает Kazinform.

    платные дороги, дорога, трасса
    Фото: Kazinform

    — Теперь информация о случаях превышения скорости, зафиксированных арками автоматического контроля, направляется напрямую в ПЦ ЕРАП, что обеспечивает прозрачность, объективность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения, — говорится в сообщении компании.  

    Участки, где ведется фиксация нарушений:
    — Автодорога «Кокшетау — Петропавловск»:
    км 354 — арка контроля «Драгомировка»
    км 443,8 — арка контроля «Астраханка»
    км 473,126 —-арка контроля «Бесколь»

    — Автодорога «Алматы — Хоргос»:
    км 38,243 — арка контроля «Балтабай»
    км 204,648 — арка контроля «Уйгур»
    км 205,480 — арка контроля «Панфилов»

    — Система фиксирует фактическую скорость движения транспортного средства и автоматически сравнивает ее с установленным лимитом. Данные о нарушениях передаются в ПЦ ЕРАП, где формируются административные материалы, — подчеркивают в «КазАвтоЖол»

    Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно при проезде платных участков и пунктов автоматического контроля.

    В компании отметили, что внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа аварий и создание справедливого механизма контроля на республиканских трассах.

    Ранее сообщалось, что протяженность платных дорог в Казахстане доведут до 10 тысяч километров. 

    Дороги КазАвтоЖол Штрафы Платные дороги
    Асель Елюбаева
