На строительство домов для погорельцев в Аулиеколе затрачено свыше 1,6 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство одного дома в новом микрорайоне Бирлик в Аулиеколе Костанайской области для погорельцев обошлось в 18,3 млн тенге. Всего на строительство 91 дома и проведение инженерных сетей затрачено 2,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Берика Танжарикова.

На брифинге руководитель профильного ведомства рассказал, почему сразу после заселения жильцов были выявлены проблемы с трещинами на стенах, а также разъяснил ситуацию с подтоплением 12 придворовых территорий.

«Дома обеспечены инфраструктурой водо-, газо-, электроснабжения, а также подъездными путями. При разработке ПСД учтены гидрогеологические условия. Для исключения подтоплений территорий домов во время паводков учтены мероприятия по вертикальной планировке и посадке домов,- сообщил Б. Танжариков. - Так как как в селе Аулиеколь отсутствует централизованная система канализации в целом, вопрос по ливневой канализации не подымался. Единственный выход в этой ситуации, чтобы не подтапливало придомовые территории - это своевременная организация очистки и вывоза вод из септика на период осадков».

Проблему с подтоплением придворовых территорий домов планируется решить строительством индивидуальной системы канализации. Жильцам придется довольствоваться пока временными септиками.

«В связи со сжатостью сроков строительства микрорайона и отсутствия в проекте строительства индивидуальной системы канализации домов было принято решение об организации временных септиков. Работа произведена за свет подрядных организаций. Сейчас ожидается определение менее затратной и более эффективной системы канализации, идет поиск соответствующего оборудования и поставщика»,-заверил Б. Танжариков.

Реализацией проекта по строительству индивидуальной системы канализации будет заниматься ТОО «Агропромпроект». По словам директора предприятия Дениса Шилохвостова, проект на стадии разработки.

«В данный момент проводится работа по анализу рынка, мы ищем поставщиков. Предлагаются к установке пластиковые емкости не менее 5 кубов. Это позволит обеспечить минимизацию затрат жильцов в процессе эксплуатации, им не нужно будет откачивать талые воды. Также предусмотрена установка, при необходимости, промежуточных колодцев, тоже герметичных, пластиковых», - пояснил Д. Шилохвостов.

При этом рассматриваются только отечественные поставщики и производители оборудования.

«За зиму мы получим проектно-сметную документацию проекта, определим стоимость. Но работы будут выполняться в уже теплое время 2023 года»,- добавил Б. Танжариков.

Прокомментировал Б. Танжариков и гуляющие в сети видео и фото из дома, где треснула стена и недобросовестно произведены внутренние отделочные работы. Как оказалось, трещина появилось только в одном, самом первом доме.

«По трещине между гостиной и кухней - стена не несущая, это перегородка. По проектному решению фундамент был выполнен прочный. При этом стены, как несущие, так и перегородки, опираются на монолитную плиту. При обследовании дома было установлено, что смещения по фундаментам не определено, отметки домов по шести точкам соответствуют проектному решению. Поэтому из этого делаем вывод, что трещина образовалась из-за проведения некачественных строительно-монтажных работ. Проблема устранена», - добавил руководитель ведомства.

Сейчас местными властями и подрядными организациями создана комиссия по экстренному реагированию на устранение недочетов. По мере поступления проблем их намерены решать сообща.

Что касается затрат, то на строительство в целом микрорайона Бирлик было выделено из резерва Правительства 2,2 млрд тенге, из них 1 млрд 665 млн тенге - на строительство 91 дома, на каждый из которых - 18,3 млн тенге. Также были выделены средства на подведение инженерных сетей - 608,7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. Самим пострадавшим выплатили компенсацию в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

Строительство домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, круглосуточно вели несколько подрядных организаций

22 октября в торжественной обстановке новоселам были вручены ключи от новых домов.

Но спустя неделю стало известно о том, что из-за сильного дождя подтопило 12 дворовых территорий в микрорайоне Бирлик в Аулиеколе.