На строительство 57 многоэтажек пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на уплотняющую застройку в районе бывшего плодоконсервного комбината. По их словам, начато строительство жилого комплекса, состоящего из 57 многоэтажек. В акимате прокомментировали информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В Facebook на странице «Спасем Алматы» сообщается, что в городе на месте бывшего плодоконсервного комбината начато строительство жилого комплекса, состоящего из 57-ми 17-ти этажных домов. Вид застройки по своей структуре является уплотняющим и массовым.

«57 новых высоток втиснут в ничтожные 13 гектаров. Давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района/города. Плотно построенные высотные дома станут препятствием на пути воздушных потоков, идущих с гор, а также возникнут сложности в ГО и ЧС, не будет возможности для спасения жителей в случае разрушительного землетрясения», - говорится в посте.

Активисты предлагают построить парк.

«Наилучшем вариантом было бы построить парк на части территории бывшего комбината, с учетом того, что 8 из 13 гектаров бывшей заводской территории принадлежит государству и были переданы во временное пользование. Ранее в 2008 году по ПДП Генплана на месте бывшего комбината планировалось построить только 17 домов с широкими зелеными зонами, но в 2016-2017 годах в ПДП районов города были внесены изменения в пользу уплотняющей точечной застройки», - добавили авторы публикации.

В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики города сообщили, что согласно Генеральному плану развития Алматы и Проекту детальной планировки района на данном земельном участке (ул. Жандосова, 94, ул. 20-линия - так называемый р-н плодоконсервного комбината) предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов с административными зданиями и объектами обслуживания населения.

«В 2020 году управление выдало архитектурно-планировочное задание. Также в 2020 году согласован эскизный проект на строительство «МЖК с административными зданиями и объектами обслуживания населения». По информации застройщика 50% построенных площадей будет отведено под объекты социальной инфраструктуры: в том числе детский сад на 600 мест, образовательные, спортивные и развлекательные комплексы», - ответили в управлении.

Напомним, ранее на уплотняющую застройку пожаловались алматинцы, проживающие в доме Нурмакова, 81, а также по проспектам Назарбаева и Гагарина. Жители микрорайона Самал-2 также пожаловались на уплотняющую застройку.

Кроме того, аким города Бакытжан Сагинтаев ответил на жалобы жителей о массовой застройке города жилыми комплексами.