На Солнце зафиксировали вспышку средней мощности

Сегодня, 27 июля, на Солнце зафиксировали вспышку класса M1.0, которая длилась 16 минут и может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Солнечная вспышка класса М зафиксирована утром 27 июля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

— 27 июля в 05:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4494 (S04W03) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 16 минут, — говорится в сообщении.

Кроме того, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку. На Земле началась вторая за июль магнитная буря.